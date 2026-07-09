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強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署今（9）日傍晚5時30分正式發布海上颱風警報，10日晚至11日影響最劇烈。新北市政府稍早宣布，考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（7/10）日各機關學校停止上班及上課。根據氣象署觀測，巴威颱風傍晚5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 870 公里之處，以每小時17轉25公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。氣象署今日下午5時30分持續發布海上颱風警報，今天晚間北部、宜蘭開始有降雨出現，明晚至周六影響最劇烈，颱風接近過程中，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸。另外，今、明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪。