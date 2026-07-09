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▲滋補禮盒-玉露珍菇燉土雞禮盒（常溫），台中福華大飯店霸氣加購優惠價1,088元，（圖／業者提供）

▲金典酒店的「紳士提拉米蘇」，完美融合濃郁的咖啡香與淡淡酒香.（圖／業者提供）

▲金典酒店父親節蛋糕「濃郁芝士蛋糕」，果酸的清爽與芝士的濃郁在口中達到完美平衡。（圖／業者提供） (1302.47 kb)

父親節將至，餐飲與飯店市場提前掀起孝親商機。台中福華大飯店與台中金典酒店分別推出父親節限定蛋糕、餐飲優惠及禮盒方案，從甜點、家庭聚餐到健康禮品一次到位，鎖定家庭聚會與送禮需求，期望帶動暑假節慶消費熱潮。台中福華大飯店今年推出6吋父親節限定蛋糕「King's Choice 王者之選」，以象徵穩重與守護的西洋棋國王為設計概念，蛋糕外觀結合立體巧克力棋子與俐落線條，口味則融合芒果慕斯、日月潭紅玉紅茶庫利及戚風蛋糕，展現夏季水果與台灣特色茶香。即日起開放預購，7月31日前可享早鳥優惠價980元。因應近年民眾重視健康送禮，台中福華也同步推出蛋糕加購方案，預購父親節蛋糕即可優惠加購玉露珍菇燉土雞、滴雞精及雪蛤燕窩飲等養生禮盒，希望將節慶祝福延伸至健康照護，滿足消費者兼顧美味與實用的送禮需求。台中金典酒店則以「寵愛父親」為主題，整合館內餐飲與烘焙資源，推出父親節系列活動。烘焙坊規劃「紳士提拉米蘇」、「濃郁芝士蛋糕」、「櫻桃巧克力慕斯」及「經典波士頓派」等多款主題蛋糕，即日起至7月31日前預購可享早鳥8折優惠或贈送7吋波士頓派，8月1日至8日再推出指定蛋糕買一送一活動。除了甜點商品，金典酒店旗下各餐廳也推出父親節限定餐飲優惠，包括牛排、鐵板燒套餐、自助百匯優惠、中式合菜及指定酒款促銷等。其中金園中餐廳推出5人、10人合菜，內容包含主題蛋糕及飲品，提前預訂還可享包廂升等優惠；栢麗廳則祭出父親本人用餐68折優惠，希望吸引家庭聚餐商機。隨著父親節逐漸成為暑假重要節慶檔期，飯店業者也從過去單一蛋糕商品，延伸至聚餐、伴手禮及健康禮盒等多元規劃，透過差異化商品與優惠方案，搶攻家庭聚餐及孝親送禮市場，也為暑期餐飲消費再添動能。