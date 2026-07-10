強烈颱風巴威來襲，今（10）日不少縣市停班停課，麥當勞有開嗎？必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡共7大速食餐廳營業時間異動；建議風雨太大，還是想吃漢堡、披薩、炸雞的民眾，務必事先查詢或致電家裡附近門市詢問與確認，颱風天出門務必注意安全。
麥當勞：停班停課縣市「暫停外送」！各餐廳營業、活動調整
根據麥當勞官網「颱風期間服務調整公告」，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。
必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！菜單部分調整
受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，必勝客表示：「如地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務」。
各門市供貨狀況依分區公告為準，業者表示：「政府公布停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」
肯德基：停班停課縣市「暫停外送服務」！提供部分限定餐點
肯德基表示，為了保障我們外送夥伴的人身安全，「當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。」停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
達美樂：停班停課縣市「不提供外送服務」
因應颱風襲台，達美樂表示：「依政府法令規範，停班停課地區，將不提供外送服務。」僅保留外帶。建議民眾可先至官網查詢鄰近餐廳地址、確認是否提供外送，或致電至門市確認營業時間後再出門。
拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！是風雨調整營業時間
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」內用與外帶的實際營業時間，則會視風雨狀況隨時調整。
建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。
漢堡王：視天氣「調整門市營業時間」！停班停課縣市無法外送
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」停班停課縣市「依政府規定，無法提供外送服務」。
考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發前查閱商場官網、或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，請消費者外出務必留意安全。
摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
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根據麥當勞官網「颱風期間服務調整公告」，麥當勞表示：「因應颱風來襲，歡樂送將於各縣市宣布停班停課之區域暫停外送服務。」期間將提供以下服務：
◾️餐廳內用／外帶服務
◾️得來速
◾️手機點餐
提醒民眾，「使用手機點餐並選擇得來速取餐時，餐點將於您至車道報號後才開始準備，以確保餐點新鮮美味。」並強調「颱風期間，提醒您出門在外請注意安全；造成不便，敬請見諒」。
而餐廳活動部分，也因颱風影響，為顧客安全考量，麥當勞餐廳「小麥麥體驗營」、「麥麥樂天團」、「生日派對」等活動，將依據各縣市政府人事行政處公告，若活動當天為「停班」或「停課」，活動將暫停舉辦。謝謝支持，造成不便，敬請見諒。
必勝客：停班停課縣市「暫停外送服務」！菜單部分調整
受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，必勝客表示：「如地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務」。
各門市供貨狀況依分區公告為準，業者表示：「政府公布停班的地區，門市菜單會有部分調整提升備餐效率，並且停止外送服務。民眾可於訂購頁面查詢各門市營業時間。」
肯德基：停班停課縣市「暫停外送服務」！提供部分限定餐點
肯德基表示，為了保障我們外送夥伴的人身安全，「當地方縣市政府宣布停止上班時，該縣市的肯德基門市將暫停外送服務。可以選擇外帶、車道服務、內用或使用網路預訂快取。」停止上班上課縣市的餐廳，將會視實際情況提供部分限定餐點，並適時調整營運狀態。
達美樂：停班停課縣市「不提供外送服務」
因應颱風襲台，達美樂表示：「依政府法令規範，停班停課地區，將不提供外送服務。」僅保留外帶。建議民眾可先至官網查詢鄰近餐廳地址、確認是否提供外送，或致電至門市確認營業時間後再出門。
拿坡里：停班停課縣市「暫停外送服務」！是風雨調整營業時間
拿坡里表示：「經各縣市主管機關宣布停班停課，則該縣市的拿坡里所有門市都會暫停外送服務。」內用與外帶的實際營業時間，則會視風雨狀況隨時調整。
建議大家可提前利用網路線上訂購、或電話預訂再出門取餐，提醒大家先行致電確認門市營業狀態，颱風天出門務必安全。
漢堡王：視天氣「調整門市營業時間」！停班停課縣市無法外送
漢堡王表示：「視天氣狀況動態調整門市營業時間，商場門市將依據商場營業安排進行調整。」停班停課縣市「依政府規定，無法提供外送服務」。
考量風雨可能對不同地區及時段產生影響，建議消費者出發前查閱商場官網、或於漢堡王官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認實際營業情況，請消費者外出務必留意安全。
摩斯漢堡：視風雨調整門市營業時間及暫停外送
摩斯漢堡表示：「因颱風因素，摩斯漢堡將依人事行政總處公告，視各地風雨狀況調整門市營業時間及暫停外送服務，造成不便敬請見諒。」
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