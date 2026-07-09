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▲高雄市政府海洋局舉辦漂流木攔木網及海污應變演練活動。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐說明漂流木攔木網及海污應變演練之情形。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局舉辦漂流木攔木網及海污應變演練活動，期提升防災應變效能。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局8日，攜手海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊中芸及汕尾安檢所、經濟部水利署第七河川分署、農業部林業及自然保育署屏東分署、林園區漁會、林園區公所等單位及在地漁民，在林園區中芸漁港及汕尾漁港，共同舉辦漂流木攔木網及海污應變演練活動，期提升防災應變效能，共同維護漁港設施及漁民作業之安全。高雄市政府海洋局漂流木攔木網及海污應變演練活動，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐主持，有海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊中芸及汕尾安檢所、經濟部水利署第七河川分署、農業部林業及自然保育署屏東分署、林園區漁會、林園區公所等單位及在地漁民與會。海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局為強化海洋災害應變能力，提升各單位防災應變協同能力，乃在中芸及汕尾漁港辦理攔木網實地操作及攔油索佈設演練，期強化災害發生時的分工合作默契。石慶豐說，林園區中芸、汕尾等漁港位處高屏溪出海口沿岸，每逢豪大雨或颱風過後，易有大量漂流木、布袋蓮及漂流物等流入漁港港區，嚴重影響漁船出港作業及漁民生命財產安全，海洋局乃於易發生漂流木流入之漁港，設置可攔阻漂流木的攔木網，在汛期發生時並判斷漂流木(物)可能漂流入港區，即在港口佈設攔木網攔阻，以降低漁港可能造成的災情。石慶豐指出，高雄市政府海洋局為加強高雄市海污應變之能力，減少污染擴散並快速處理能力，此次演練中亦加入模擬漁船在港區加油過程意外漏油，並透過漁港清潔廠商、在地漁民及海巡人員合作實地操演攔油索(吸油棉索)佈設流程及協作效率，以強化海洋污染災害處理的即時應變作為。