高雄市政府海洋局8日，攜手海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊中芸及汕尾安檢所、經濟部水利署第七河川分署、農業部林業及自然保育署屏東分署、林園區漁會、林園區公所等單位及在地漁民，在林園區中芸漁港及汕尾漁港，共同舉辦漂流木攔木網及海污應變演練活動，期提升防災應變效能，共同維護漁港設施及漁民作業之安全。
高雄市政府海洋局漂流木攔木網及海污應變演練活動，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐主持，有海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊中芸及汕尾安檢所、經濟部水利署第七河川分署、農業部林業及自然保育署屏東分署、林園區漁會、林園區公所等單位及在地漁民與會。
海洋局局長石慶豐表示，高雄市政府海洋局為強化海洋災害應變能力，提升各單位防災應變協同能力，乃在中芸及汕尾漁港辦理攔木網實地操作及攔油索佈設演練，期強化災害發生時的分工合作默契。
石慶豐說，林園區中芸、汕尾等漁港位處高屏溪出海口沿岸，每逢豪大雨或颱風過後，易有大量漂流木、布袋蓮及漂流物等流入漁港港區，嚴重影響漁船出港作業及漁民生命財產安全，海洋局乃於易發生漂流木流入之漁港，設置可攔阻漂流木的攔木網，在汛期發生時並判斷漂流木(物)可能漂流入港區，即在港口佈設攔木網攔阻，以降低漁港可能造成的災情。
石慶豐指出，高雄市政府海洋局為加強高雄市海污應變之能力，減少污染擴散並快速處理能力，此次演練中亦加入模擬漁船在港區加油過程意外漏油，並透過漁港清潔廠商、在地漁民及海巡人員合作實地操演攔油索(吸油棉索)佈設流程及協作效率，以強化海洋污染災害處理的即時應變作為。
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石慶豐說，林園區中芸、汕尾等漁港位處高屏溪出海口沿岸，每逢豪大雨或颱風過後，易有大量漂流木、布袋蓮及漂流物等流入漁港港區，嚴重影響漁船出港作業及漁民生命財產安全，海洋局乃於易發生漂流木流入之漁港，設置可攔阻漂流木的攔木網，在汛期發生時並判斷漂流木(物)可能漂流入港區，即在港口佈設攔木網攔阻，以降低漁港可能造成的災情。