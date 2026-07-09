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今年第9號颱風「巴威」（Bavi）持續逼近，菲律賓國家氣象局（PAGASA）今（9）日傍晚表示，已正式對巴丹群島（Batanes）及北呂宋另外兩個地區發布「2號風暴警報」，嚴防強風豪雨來襲。受到颱風環流以及西南季風影響，民答那峨島暴雨釀災，一位50歲男子遭洪水沖走不幸身亡，當地多位居民已緊急轉移避難。綜合媒體報導，菲律賓國家氣象局表示，颱風巴威（菲律賓稱為Inday）結構完整、威力未見減弱，目前中心最大持續風速達每小時165公里，瞬間最大陣風更可達每小時205公里。預估巴威颱風在週六（11日）上午或下午離開菲律賓之前，都將維持至少中度颱風以上的強大威力。颱風加上西南季風，已在民答那峨島降下暴雨造成災情，當地部分地區路段因洪水中斷，相關單位緊急展開救援與協助，截至9日已有至少上百家庭被疏散。菲律賓氣象局預測，巴威颱風未來將順著西北方向在菲律賓海移動，並於週五（10日）晚間至週六（11日）清晨之間，最為貼近呂宋島北端地區，呼籲低窪與沿海地區居民提高警覺，慎防海水倒灌與強風暴雨帶來的災害，密切注意天氣變化，避免前往洪水區域及危險地帶。