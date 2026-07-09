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▲「梅西最強保鑣」德保羅（箭頭處）右腳踝上繫著一條紅繩子。（圖／翻攝自Leo Messi IG@leomessi）

▲2022年卡達世界盃，費南德茲在IG分享與梅西在休息室的合照，眼尖的球迷發現，梅西左腳踝依然繫著當年的那條幸運紅繩。（圖／IG@enzojfernandez）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）昨（8）日在世界盃16強淘汰賽上演史詩級逆轉勝，以3：2擊敗埃及，他今天在IG分享和隊友的合照，「梅西最強保鑣」德保羅（Rodrigo De Paul）被發現右腳踝上繫著紅繩子，讓球迷想起4年前梅西把象徵幸運的紅繩分送給隊友，最終阿根廷抱走大力金盃的小故事。2018年俄羅斯世界盃，阿根廷首戰被冰島逼平，梅西的12碼罰球遭冰島門將擋下，成為眾矢之的的他承受巨大壓力，賽後，阿根廷體育記者潘托洛托（Rama Pantorotto）受媽媽之託，把一條親手製作、象徵辟邪與好運的紅繩子送給梅西。下一場比賽，阿根廷擊敗奈及利亞晉級，潘托洛托在受訪時問梅西是否還留著紅繩子，梅西隨即微笑著拉下球襪，展示他一直繫在左腳踝上的紅繩，讓潘托洛托感動到對著鏡頭大喊「媽媽！梅西真的戴著它！」最終阿根廷雖然晉級淘汰賽，但最終止步16強。不過這份情誼被梅西珍藏整整4年，2022年卡達世界盃，阿根廷在決賽擊敗法國奪冠後，隊友費南德茲（Enzo Fernández）在IG分享兩人在休息室的合照，眼尖的球迷發現梅西脫下球鞋與襪子後，左腳踝依然牢牢繫著當年的那條幸運紅繩。在卡達世界盃期間，梅西不但自己佩帶該條紅繩子，更將這份好運擴大至全隊，送給隊友類似的改運紅繩，如今2026美加墨世界盃又見到那條熟悉的紅繩子，讓球迷深信阿根廷在本屆的表現必定會再次受到幸運之神的眷顧。