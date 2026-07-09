巴威颱風來襲，北北基桃今（9）日稍早宣布7/10停班停課！亞洲天團五月天原本將於明晚在大巨蛋舉辦「#5525+2 回到那一天」25週年巡迴演唱會，相信音樂也公告將延期至7/13舉行，再加上7/11場次已延至7/12中午舉行，代表他們將在48小時內挑戰連續3場，對體力是相當大的考驗，讓粉絲心疼。
北北基桃明日停班課 五月天7/10演唱會延至7/13
五月天原定7/10、7/11、7/12一連三天要在大巨蛋開唱，不過因為強颱巴威颱風來襲，為了確保觀眾安全，昨日相信音樂宣布，11日的演出順延至12日中午開唱，10日則視政府是否宣布停班停課決定。而今日稍早，北北基桃共同宣布停班停課，五月天明晚的演出也確定要延期至7/13同時間、同地點舉行。
颱風攪局宣布延期 五月天挑戰48小時唱三場
值得一提的是，為了不讓歌迷失望，五月天未取消任何場次，7/12將挑戰一天連唱2場，如今再加上7/13的場次，等於五月天將在48小時內帶來三場演出，讓粉絲直呼：「心疼阿信一天唱兩場對嗓子太傷」、「太辛苦了」、「這樣對他們真的是太操勞」、「雖然看不了13號場，但還是很謝謝你們為大家做出的調整！辛苦了」、「你們也要注意休息！」
不過阿信透過直播安撫大家，表示：「不用擔心我們，我們都是鐵打的好嗎？」並預告即使一天兩場歌單也會有所不同，不會讓大家覺得看了同場演唱會，「絕對會讓你們過得很充實，加長版的演唱會，7個小時看過嗎。」而相關票務資訊，請關注相信音樂官方臉書。
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五月天原定7/10、7/11、7/12一連三天要在大巨蛋開唱，不過因為強颱巴威颱風來襲，為了確保觀眾安全，昨日相信音樂宣布，11日的演出順延至12日中午開唱，10日則視政府是否宣布停班停課決定。而今日稍早，北北基桃共同宣布停班停課，五月天明晚的演出也確定要延期至7/13同時間、同地點舉行。
值得一提的是，為了不讓歌迷失望，五月天未取消任何場次，7/12將挑戰一天連唱2場，如今再加上7/13的場次，等於五月天將在48小時內帶來三場演出，讓粉絲直呼：「心疼阿信一天唱兩場對嗓子太傷」、「太辛苦了」、「這樣對他們真的是太操勞」、「雖然看不了13號場，但還是很謝謝你們為大家做出的調整！辛苦了」、「你們也要注意休息！」
不過阿信透過直播安撫大家，表示：「不用擔心我們，我們都是鐵打的好嗎？」並預告即使一天兩場歌單也會有所不同，不會讓大家覺得看了同場演唱會，「絕對會讓你們過得很充實，加長版的演唱會，7個小時看過嗎。」而相關票務資訊，請關注相信音樂官方臉書。
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