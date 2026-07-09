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受到強颱巴威颱風影響，新北市、桃園市都宣布停班停課，根據最新消息，中職官方也提前宣布延賽消息，在新莊棒球場進行的中信兄弟、富邦悍將賽事延後至9月22日再戰，桃園樂天桃猿交手台鋼雄鷹也延賽，只有台南亞太棒球場的統一獅與味全龍之戰，目前仍會照常開打。原訂於2026/7/10（五）18:35 [一軍例行賽編號196場] 中信兄弟 (新莊) 富邦悍將賽事；因受到巴威颱風影響，新北市政府宣布7/10停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。本場賽事將移至9/22（二）18:35，於原場地新莊棒球場補賽，特此公告。原訂於2026/7/10（五）18:35 [一軍例行賽編號197場] 台鋼雄鷹 (樂天桃園) 樂天桃猿賽事；因受到巴威颱風影響，桃園市政府宣布7/10停班停課，依聯盟規章，本場賽事宣布延賽。本場賽事將移9/22（二）18:35，於原場地樂天桃園棒球場補賽，特此公告。