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▲泰國視LISA如國寶！（圖／截自Khaosod English）

▲Lisa近日狂傳分手LV三公子，而她30日不甩輿論，於IG曬辣照大露性感美背，狂吸378萬人朝聖。（圖／翻攝自Lisa IG@lalalalisa_m）

全球天后LISA的影響力已經不只是「頂流」這麼簡單，如今她在泰國的地位，堪稱直接被封神！今年泰國蠟燭節的花車上，天女、天使、神話人物竟然全都頂著同一張臉——沒錯，就是LISA本人。泰國呵叻府曲猜縣一群傳統工匠，直接將這位全球天后的形象融入百年佛教蠟像工藝，預計7月28日正式亮相遊行，讓傳統信仰與當代流行文化在同一台花車上碰撞出全新火花。這個瘋狂又浪漫的創意，源自班兵村村長薩猜·坤卡托克的一個提問：究竟哪位泰國人能同時被國內外大眾認識？答案幾乎不用想，就是LISA。工匠團隊特別保留她招牌瀏海這個標誌性特徵，將她的面孔細膩融入天女、天使以及喜馬潘森林神話生物的造型當中，既維持傳統工藝的美學底蘊，又為整個節慶注入截然不同的當代氣息，讓百年蠟像工藝突然變得超潮。薩猜受訪時更直言：「她代表泰國站上世界舞台，同時保持驕傲的泰國認同，我們希望遊行也能呈現這種精神。」這句話說白了，就是把LISA當成泰國之光、國家門面來看待——這待遇，簡直就跟阿根廷把梅西當成國寶等級人物一樣，如今LISA不僅是頂流藝人，更直接晉升成泰國人心中的傳奇象徵，連自己的「佛像」都出現了，堪稱人生（偶像生涯）巔峰。除了LISA蠟像這個最大亮點，今年花車依然延續呈現佛陀一生重要時刻的傳統主題，包括誕生、悟道與涅槃等經典場景，並同步向泰國十世王致敬，延續曲猜縣蠟燭節長年以來以精緻工藝著稱的百年傳統，新舊融合的巧思令人驚豔。整個活動將於7月28日在曲猜縣府辦公室前廣場正式揭幕，隨後接續加入7月28日至30日於呵叻府（Nakhon Ratchasima）舉行的省級蠟燭節大遊行，屆時民眾將有機會近距離欣賞這尊「LISA佛教蠟像」以及各式精緻花車，堪稱今年泰國最不容錯過的文化盛事之一。