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梅西成為自1966年有相關紀錄以來，世界盃歷史上唯一一位能在單一屆賽事中，同時達成以下4項進攻數據「雙位數」的球員

西累計射門次數高達79次、創造機會46次

梅西本屆世界盃核心數據 賽事排名 最多射門（29次） 🥇 第1名 最多進球（8顆） 🥇 第1名 最多創造得分良機（6次） 🥇 第1名 最多射正（17次） 🤝 並列第1名 最多直接參與進球（9球） 🤝 並列第1名 射丟常規點球（2次） 🙃 最多（第1名）

他的17粒非點球進球，來自預期進球值僅13.1的射門，表現遠遠高於預期3.9

他用傳射建功幫助球隊讓二追三逆轉埃及，再度提醒我們——他不是凡人！

你很難相信他們能一直靠絕境翻盤走下去

衛冕軍阿根廷在2026美加墨世界盃16強賽中，以3：2驚險逆轉擊敗埃及挺進8強。隊長梅西（Lionel Messi）本屆發揮出色，完全看不出來有老化跡象。根據權威數據網站《OPTA》與《Squawka》的統計，梅西在本屆賽事不僅在進攻端多項數據稱霸全聯盟，更創下了世界盃自1966年有相關統計以來，歷史上唯一一項神級的「大四喜」紀錄。根據《OPTA》數據統計，，完成前無古人的里程碑：創造至少10次機會： 15次（本屆）完成至少10次過人： 10次（本屆）送出至少10次直塞球： 11次（本屆）被犯規至少10次： 13次（本屆）此外，在最近三屆的世界盃常規賽事中，梅，兩項數據皆高居全球壇所有球員之冠。數據分析指出，梅西在世界盃生涯的常規點球紀錄為8罰4中。以預期進球值（xG）來看，8次主罰的預期進球值為6.31，他只進4球，表現低於預期2.31。然而，梅西在「非點球射門」的表現上卻堪稱恐怖——。這證明了他在運動戰中的射門把握度依舊是外星人級別。曾與梅西在巴塞隆納並肩作戰的法國傳奇巨星亨利（Thierry Henry），在擔任《FOX體育》評論員時，針對梅西贏球後的淚水發表了一段極具渲染力的演說：「看看他流淚的樣子，這對他和阿根廷意味著什麼。他首先用八罰四中的點球提醒我們，他是個凡人；隨後，「永遠不要喚醒梅西內心的野獸！我在訓練中親眼見過，當他覺得教練判罰不公時，他會憤怒地拿球連續過人打進三球，然後轉身對教練說：『下次，記得吹犯規。』你根本攔不住進入那種狀態的他。他在球場上打進的某些球，甚至會讓同在場上的我失神一兩秒，心想『哇，這太不可思議了』，然後才猛然提醒自己：『噢，你還在比賽，快回神！』」亨利讚嘆道：「我們現在所在的洛杉磯地區就像好萊塢，這場比賽的劇情如果寫成電影，你一定會覺得導演誇張了。但這個人，正用他的雙腳書寫現實的歷史。」儘管數據耀眼、名將力挺，但阿根廷連續兩場淘汰賽陷入苦戰的踢法，也在電視節目上引發了英格蘭名宿們的激烈辯論。前曼聯隊長內維爾（Gary Neville）公開指責，阿根廷在本屆賽事至今「全靠運氣撐著」：「你看阿根廷對陣維德角、對陣埃及的表现，這兩支隊伍都算不上頂尖強隊，每場淘汰賽都先丟兩球的打法根本無法長久，，球隊整體發揮根本算不上出色。」這番「運氣論」立刻遭到同台嘉賓基恩（Roy Keane）與賴特（Ian Wright）的嚴厲反駁。賴特坦言這支阿根廷最可怕的地方在於「永遠不會自認落敗」；基恩則一針見血地強調：「能拿下世界盃的球隊，未必是紙面實力最強的那一支。你不必是全場發揮最好的隊伍，但只要你擁有無與倫比的拼搏精神、求勝欲，再加上一個隨時能化身野獸的梅西，奪冠希望就會非常大。」