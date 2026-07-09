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根據《路透社》獨家取得的Meta內部機密備忘錄顯示，Meta計劃於今年9月正式投產代號為「Iris」的全新自研AI晶片，旨在為旗下的臉書和Instagram提供更強大的AI驅動引擎，將交由台積電代工，目標在明年把整體算力提高至14百萬瓩（GW），較今年的7百萬瓩翻倍。《路透社》報導指出，「Iris」是完全依據Meta需求量身打造的晶片，由博通（Broadcom）協助電路設計，再交由台積電負責製造。分析認為，Meta此舉的核心戰略是為了擺脫輝達與超微（AMD）等晶片供應商的壟斷，藉此大幅壓低其高昂的算力成本。雖然Meta短期內仍會繼續採購大量的輝達與超微GPU作為輔助，但備忘錄中坦言，在Meta如此龐大體量的架構下，全面採用最新的市售GPU「是一項沉重的負擔，且耗費了太多時間」。為了展現超車對手的決心，Meta計劃在2027年前，維持「每6個月」發表一款新晶片的驚人節奏，遠快於業界普遍一年更新一代的常規循環。為確保供應鏈無虞，備忘錄顯示Meta今年在AI基礎設施上的資本支出將高達1450億美元，在今年全球科技巨頭總計約7000億美元的AI投資中，佔據極大份額。Meta已經與三星、SanDisk及日本住友電工（Sumitomo Electric）簽署了長期供應協議，以確保關鍵零組件穩定供貨。針對此份曝光的內部文件，Meta與SanDisk均拒絕發表評論，三星電子與住友電工則未回應路透社的置評請求。隨著全球科技巨頭大幅擴建數據中心，AI對算力的渴望引發了高階記憶體與關鍵零組件的缺料危機，連帶導致整體硬體成本飆升。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師示警，晶片價格的劇烈上漲已引發地緣經濟層面的「晶片通膨」擔憂。