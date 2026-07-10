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阿根廷在世界盃16強賽以3：2驚險淘汰埃及，但該場比賽的判罰爭議持續延燒。前英格蘭國家隊主帥阿勒代斯（Sam Allardyce）在受訪時怒轟本屆賽事的裁判水準，甚至懷疑比賽遭到「人為操控」。與此同時，英國廣播公司（BBC）的VAR專欄作家約翰遜（Dale Johnson）也發文分析，直指取消埃及進球的判罰與本屆世界盃一貫的執法尺度明顯不一。阿勒代斯在作客《talkSPORT Breakfast》節目時，除了盛讚英格蘭以10人應戰仍在客場擊敗墨西哥的偉大勝利外，也將砲口對準了阿根廷與埃及之戰的裁判。阿勒代斯強烈表達了對判罰的不滿：「我對裁判的判罰感到厭煩了。我覺得整個賽事從始至終的判罰都讓我厭煩。甚至川普（Donald Trump）都能干預並改變一個判罰，完全破壞了比賽的公正性，這足以證明足球運動的公正性已經被徹底動搖，甚至我懷疑本屆世界盃被人為操控了。」針對埃及被沒收的進球，阿勒代斯直言：「我不認為那是個犯規，只是踩到了腳尖而已，拜託，他像個小嬰兒一樣倒地尖叫。再看看薩拉赫（Mohamed Salah）那次，在最後時刻踩到了薩拉赫的腳趾，那必須是點球！這簡直太糟糕了。就連巴西對挪威那個點球也是，他把球頂走了，手臂抬起來了，就這樣判了。我對現在的狀況感到很不舒服。」當主持人追問裁判是否總是偏向大球隊時，阿勒代斯毫不猶豫地表示贊同。針對本場比賽的爭議，BBC也提出了專業見解指出，國際足總裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）上週才剛向全體裁判強調，應允許合理的身體對抗以加快比賽節奏。數據顯示，本屆世界盃場均犯規次數降至22.6次，低於2022年的25次與2018年的27次。然而，這項寬鬆標準卻未體現在埃及被取消的進球上。BBC分析了兩大爭議判罰，在埃及被陌生的進球中，進球前的17秒的攻勢發起階段，阿提亞（Marwan Attia）對馬丁內斯（Lisandro Martinez）確實有極輕微的拉扯球衣與踩腳趾動作，VAR因此介入並取消了齊科（Mostafa Zico）的進球BBC認為，該動作雖可被解讀為犯規，但與本屆盃賽一貫的判罰尺度並不相符。「如果在場上允許這種強度的對抗，VAR也該保持同樣標準。例如先前德國對厄瓜多的比賽中，帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlovic）抬腳過高踢到對手頭部，VAR卻未介入，薩內（Leroy Sane）的進球依然有效。」比賽末段，薩拉赫在阿根廷禁區內遭阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）疑似絆倒，但VAR並未介入複查。BBC解釋，這次對抗與阿提亞的犯規性質類似，但關鍵區別在於薩拉赫身處「禁區」。因為判罰點球的門檻遠高於普通犯規，該強度尚未達點球標準，因此未獲判罰，而隨後阿根廷費南德茲（Enzo Fernandez）的絕殺進球也因此被判定有效。BBC總結認為，雖然VAR在時間回溯的規則上並無問題，但在肢體接觸的吹判門檻上，卻與本屆世界盃主推的「鼓勵對抗」原則存在著明顯的矛盾與標準不一。