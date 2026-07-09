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2026年世界盃8強戰將由法國、摩洛哥正面交手揭開序幕，除了世界巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）受到關注之外，「COVERS」召集多位運彩專家長文分析，其中提到法國另一位超級中場登貝萊（Ousmane Dembélé），可能在本戰扮演關鍵角色，重要性甚至完全不亞於姆巴佩。「作為新科金球獎得主與法國右路的絕對核心，他的發揮將直接決定法國能否撕開摩洛哥鋼鐵般的防線。」法國交手摩洛哥，被比喻為是一場經典的矛盾大對決，前鋒陣容眾星雲集的法國，在高機率掌握大多數球權情況下，如何在比賽前段撕開摩洛哥防線，成為本戰最大看點。除了姆巴佩之外，登貝萊在這場強強對決中的核心價值與戰術意義也相當重大，「COVERS」就提到，摩洛哥一向以紀律嚴明的防守低位（Low Block）和高效反擊著稱。姆巴佩在左路可能面臨本屆賽會最嚴峻的防守挑戰，當他吸引防守包夾時，登貝萊在右路的強解能力就是破局關鍵。登貝萊本屆世界盃狀態極佳，曾在分組賽對陣挪威上演帽子戲法，並在近期的3場比賽中踢進4進球、2助攻，尤其上場對陣巴拉圭16強苦戰中，即使對手全場嚴防死守，登貝萊依然送出全場最高的12次傳中，即使沒有進球，他也是法國前場最活躍的發動機。登貝萊擁有當今足壇最頂級的雙足盤帶（左右開弓）與爆發力，能內切射門也能下底傳中，會讓摩洛哥的左後衛極難防守與預判，值得注意的是，登貝萊本場將在右路直面的防守大將，正是摩洛哥核心領袖哈基米（Achraf Hakimi）。「COVERS」最後解釋，隨著麥可·奧利斯（Michael Olise）與巴爾科拉（Bradley Barcola）的強勢崛起，主教練德尚打造的「姆巴佩 + 登貝萊 + 奧利斯 + 巴爾科拉」前場四人組，在速度與變速能力冠絕全世界，其中登貝萊不僅能拉開進攻寬度，還能與奧利斯輪流掌控右路的定位球與角球進攻，提供法國隊多層次進攻方式。