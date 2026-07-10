強烈颱風巴威逼近台灣，擔心肚子餓還有8大「買一送一」速食優惠一次整理！麥當勞、必勝客、漢堡王爽吃「買一送一」！加上達美樂、拿坡里、肯德基、摩斯漢堡、頂呱呱共8大速食優惠一覽。
麥當勞：颱風買一送一！免費送大薯、麥克雞塊
麥當勞本周APP全球版最新優惠券開吃！
即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
即日起至7月12日：
◾️單點38元飲品「買一送一」
◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶「買一送一」
◾️珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」
◾️單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送小薯」
◾️買任一分享盒「免費送大薯」歡樂送不適用
◾️歡樂送限定！買任一分享盒「免費送大薯」
◾️單點早餐「免費送薯餅」（含厚鬆餅堡）
即日起至7月15日：
◾️手機點餐限定，單筆消費滿200元「免費送4塊麥克雞塊」
必勝客：新品大披薩「買一送一」！平日單點199元大披薩
◾️大披薩買一送一！必勝客新品「火辣辣墨西哥大披薩」平日外帶單點特價299元；或可外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠（原價700元）。
◾️即日起至7月31日，優惠代碼「94199」，爽吃10款口味必勝客大披薩只要199元「比買一送一便宜」！
口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。
達美樂：颱風新品披薩「5折優惠」！免費送李多慧心動小卡
即日起至8月23日，達美樂披薩優惠：
◾️5折半價！優惠代碼「149495」：達美樂全台門市「日韓半半大披薩」外帶半價370元，加碼免費送限量李多慧「心動小卡」乙張！
◾️免費送心動小卡！達美樂聯名啦啦隊女神李多慧，單點或任一套餐包含「日韓半半大披薩」新品，免費送隨機「心動小卡」乙張（採隨機形式，全台門市限量贈送，數量有限、送完為止）。
◾️外送52折！優惠代碼「039963」：甜蜜雙饗套餐「日韓半半大披薩＋香烤雞條5條＋紫薯地瓜球5顆＋1.25 L大可樂」優惠價499元。
◾️外送54折！優惠代碼「573234」：心動應援套餐「日韓半半大披薩＋經典系列大披薩＋鱈魚星星6塊＋香烤雞條5條＋1.25 L大可樂」優惠價829元。
拿坡里：颱風199元「小披薩＋3塊炸雞」
拿坡里表示，7月1日至7月20日，內用或外帶「小披薩＋3塊炸雞」特價199元（原價485元），共有1腿排、1雞腿、1雞翅可享用。
肯德基：颱風「炸雞桶套餐」289元起！推薦優惠代碼一覽
◾️優惠代碼50511：「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶 x 2」特價289元（原價421元）
◾️優惠代碼50467：「咔啦脆雞 x 6＋中香酥脆薯＋原味蛋撻」特價299元（原價578元）
◾️優惠代碼50476：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元）
◾️優惠代碼50389：「咔啦脆雞 x 10＋中香酥脆薯＋原味蛋撻 x 6＋中百事可樂 x 2」特價799元（原價1134元）
漢堡王：颱風買一送一！小華堡＋薯條89元 暑假優惠券
颱風來襲，開吃漢堡王「暑假FUN開吃」，即日起至8月16日，推薦菜單一次看：
◾️買一送一！4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、薯條、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
◾️1+1自由配49元起！人氣點心＋小杯飲料或咖啡只要49元！推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。
◾️雙堡99元！「經典脆雞堡、雙起士牛肉堡、華鱈魚堡、BBQ培根牛肉堡」任選兩堡特價99元、平均一顆漢堡50元有找。
◾️4件個人餐109元起！「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價119元。
◾️雙人分享餐199元起！「花生培根脆雞堡＋花生培根牛肉堡＋中薯條＋6塊雞塊＋2杯中杯飲料」特價199元，平均每人免百元。
提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
摩斯漢堡：颱風「雞省優惠餐」79元起！
摩斯漢堡暑假再推出「MOS夏日好食雞」優惠：
◾️7月6日至7月10日：「新咕咕雞堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥薑燒珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅及冰紅茶」特價189元。
◾️7月13日至7月17日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「和風炸雞＋酥炸杏鮑菇＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。
頂呱呱：買一送一！炸雞桶67折 周年慶優惠
頂呱呱52周年慶，適逢颱風開吃天天「買一送一」、炸雞桶67折！今7月10日並首度推出街邊店門市，線上點餐自取服務「勇敢點」，提前訂餐、到店自取更省時又方便。KWA KWA CLUB會員單筆消費滿200元，可享「全單9折優惠」（部分品項除外）；VIP會員疊加全單81折。
◾️7月10日至7月16日：一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元）
◾️7月17日至7月20日天天買一送一！7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元、7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元、7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元、7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。
◾️最新周邊商品！7月10日至售完為止，頂呱呱任一消費，享「呱呱包充氣吊飾」加購139元優惠。
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麥當勞本周APP全球版最新優惠券開吃！
即日起至7月10日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠
即日起至7月12日：
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◾️珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」
◾️單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送小薯」
◾️買任一分享盒「免費送大薯」歡樂送不適用
◾️歡樂送限定！買任一分享盒「免費送大薯」
◾️單點早餐「免費送薯餅」（含厚鬆餅堡）
即日起至7月15日：
◾️手機點餐限定，單筆消費滿200元「免費送4塊麥克雞塊」
◾️大披薩買一送一！必勝客新品「火辣辣墨西哥大披薩」平日外帶單點特價299元；或可外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠（原價700元）。
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口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。
達美樂：颱風新品披薩「5折優惠」！免費送李多慧心動小卡
即日起至8月23日，達美樂披薩優惠：
◾️5折半價！優惠代碼「149495」：達美樂全台門市「日韓半半大披薩」外帶半價370元，加碼免費送限量李多慧「心動小卡」乙張！
◾️免費送心動小卡！達美樂聯名啦啦隊女神李多慧，單點或任一套餐包含「日韓半半大披薩」新品，免費送隨機「心動小卡」乙張（採隨機形式，全台門市限量贈送，數量有限、送完為止）。
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肯德基：颱風「炸雞桶套餐」289元起！推薦優惠代碼一覽
◾️優惠代碼50511：「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶 x 2」特價289元（原價421元）
◾️優惠代碼50467：「咔啦脆雞 x 6＋中香酥脆薯＋原味蛋撻」特價299元（原價578元）
◾️優惠代碼50476：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元）
◾️優惠代碼50389：「咔啦脆雞 x 10＋中香酥脆薯＋原味蛋撻 x 6＋中百事可樂 x 2」特價799元（原價1134元）
漢堡王：颱風買一送一！小華堡＋薯條89元 暑假優惠券
颱風來襲，開吃漢堡王「暑假FUN開吃」，即日起至8月16日，推薦菜單一次看：
◾️買一送一！4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、薯條、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料都「買一送一」。
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◾️雙堡99元！「經典脆雞堡、雙起士牛肉堡、華鱈魚堡、BBQ培根牛肉堡」任選兩堡特價99元、平均一顆漢堡50元有找。
◾️4件個人餐109元起！「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」特價119元。
◾️雙人分享餐199元起！「花生培根脆雞堡＋花生培根牛肉堡＋中薯條＋6塊雞塊＋2杯中杯飲料」特價199元，平均每人免百元。
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摩斯漢堡暑假再推出「MOS夏日好食雞」優惠：
◾️7月6日至7月10日：「新咕咕雞堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥薑燒珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅及冰紅茶」特價189元。
◾️7月13日至7月17日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「和風炸雞＋酥炸杏鮑菇＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。
◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。
頂呱呱：買一送一！炸雞桶67折 周年慶優惠
頂呱呱52周年慶，適逢颱風開吃天天「買一送一」、炸雞桶67折！今7月10日並首度推出街邊店門市，線上點餐自取服務「勇敢點」，提前訂餐、到店自取更省時又方便。KWA KWA CLUB會員單筆消費滿200元，可享「全單9折優惠」（部分品項除外）；VIP會員疊加全單81折。
◾️7月10日至7月16日：一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元）
◾️7月17日至7月20日天天買一送一！7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元、7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元、7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元、7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。
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