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麥當勞：颱風買一送一！免費送大薯、麥克雞塊

▲颱風天也吃得到麥當勞「買一送一」速食優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：新品大披薩「買一送一」！平日單點199元大披薩

大披薩買一送一！

達美樂：颱風新品披薩「5折優惠」！免費送李多慧心動小卡

5折半價！

免費送心動小卡！

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▲啦啦隊女神李多慧降臨達美樂，心動小卡收集中。（圖／達美樂dominos.com.tw）

拿坡里：颱風199元「小披薩＋3塊炸雞」

肯德基：颱風「炸雞桶套餐」289元起！推薦優惠代碼一覽

漢堡王：颱風買一送一！小華堡＋薯條89元 暑假優惠券

買一送一！

1+1自由配49元起！

雙堡99元！

4件個人餐109元起！

雙人分享餐199元起！

▲颱風天靠漢堡王「暑假FUN開吃」優惠券爽吃買一送一。（圖／漢堡王burgerking.com.tw）

摩斯漢堡：颱風「雞省優惠餐」79元起！

頂呱呱：買一送一！炸雞桶67折 周年慶優惠

7月17日至7月20日天天買一送一！

▲頂呱呱「買一送一、炸雞桶67折」周年慶優惠。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

強烈颱風巴威逼近台灣，擔心肚子餓還有8大「買一送一」速食優惠一次整理！麥當勞、必勝客、漢堡王爽吃「買一送一」！加上達美樂、拿坡里、肯德基、摩斯漢堡、頂呱呱共8大速食優惠一覽。麥當勞本周APP全球版最新優惠券開吃！◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠◾️單點38元飲品「買一送一」◾️單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶「買一送一」◾️珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」◾️單點帕瑪森主廚雞腿堡「免費送小薯」◾️買任一分享盒「免費送大薯」歡樂送不適用◾️歡樂送限定！買任一分享盒「免費送大薯」◾️單點早餐「免費送薯餅」（含厚鬆餅堡）◾️手機點餐限定，單筆消費滿200元「免費送4塊麥克雞塊」◾️；或可外帶大披薩買一送一、外送買大送小優惠（原價700元）。◾️口味包括：炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，總共10款口味都優惠。即日起至8月23日，達美樂披薩優惠：◾️，加碼免費送限量李多慧「心動小卡」乙張！◾️（採隨機形式，全台門市限量贈送，數量有限、送完為止）。◾️優惠代碼「039963」：甜蜜雙饗套餐「日韓半半大披薩＋香烤雞條5條＋紫薯地瓜球5顆＋1.25 L大可樂」優惠價499元。◾️優惠代碼「573234」：心動應援套餐「日韓半半大披薩＋經典系列大披薩＋鱈魚星星6塊＋香烤雞條5條＋1.25 L大可樂」優惠價829元。拿坡里表示，（原價485元），共有1腿排、1雞腿、1雞翅可享用。◾️（原價421元）◾️（原價578元）◾️（原價720元）◾️（原價1134元）颱風來襲，開吃漢堡王「暑假FUN開吃」，即日起至8月16日，推薦菜單一次看：◾️◾️推薦「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元、「小華堡＋小薯」89元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。◾️◾️，平均每人免百元。提醒大家，漢堡全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘 （各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準）。圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。摩斯漢堡暑假再推出「MOS夏日好食雞」優惠：◾️7月6日至7月10日：「新咕咕雞堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥薑燒珍珠堡＋6塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅及冰紅茶」特價189元。◾️7月13日至7月17日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「和風炸雞＋酥炸杏鮑菇＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月20日至7月24日：「貝果蛋堡（3選1）＋大杯冰紅茶」特價79元、「超級大麥海洋珍珠堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️7月27日至7月31日：「和風玉子珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價79元、「摩斯炸蝦堡＋六塊摩斯雞塊＋玉米白醬可樂餅＋大杯冰紅茶」特價199元。◾️即日起至7月31日：平日「紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶」任選2杯特價99元。頂呱呱52周年慶，適逢颱風開吃天天「買一送一」、炸雞桶67折！今7月10日並首度推出街邊店門市，線上點餐自取服務「勇敢點」，提前訂餐、到店自取更省時又方便。KWA KWA CLUB會員單筆消費滿200元，可享「全單9折優惠」（部分品項除外）；VIP會員疊加全單81折。◾️7月10日至7月16日：一隻雞炸雞桶「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻＋辣味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋小地瓜薯條2份＋甜甜包」特價439元（原價653元）◾️7月17日「原味炸雞買一送一」特價69元、7月18日「地瓜薯條買一送一」特價69元、7月19日「呱呱雞柳條買一送一」特價99元、7月20日「呱呱包買一送一」特價75元。◾️最新周邊商品！7月10日至售完為止，頂呱呱任一消費，享「呱呱包充氣吊飾」加購139元優惠。