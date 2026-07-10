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據日本媒體《日刊體育》報導，日本國家隊主帥森保一將在2026年美加墨世界盃結束後繼續帶隊，但僅會執教至2027年沙烏地阿拉伯亞洲盃結束。日本足協已敲定不與他簽訂長期合約，意味著森保一確定將於明年亞洲盃後正式卸任，結束國家隊執教生涯。報導指出，日本足協主席宮本恒靖日前已私下向森保一提出留任至明年亞洲盃結束的方案。據多名相關人士透露，森保一已給出接受答覆，雙方目前已達成口頭協議。然而，日本足協並不打算與森保一簽署長期續約合約。即便日本隊在明年亞洲盃順利奪冠，足協也不會延長合約，而是計畫在明年3月的國際比賽日正式啟用新任主帥。這項安排在日本足壇實屬罕見，森保一實際上將以「過渡主帥」的身分在世界盃後繼續帶隊半年。從現在到亞洲盃決賽，日本隊最多僅剩13場比賽機會，將這些寶貴的備戰時間交給一位即將離任的總教練，也引發了外界對於國家隊長遠備戰與發展的質疑。隨著森保一的離任進入倒數計時，日本國內對於次任主帥的人選也展開熱烈討論。其中，現年54歲的U-23日本代表隊主帥大岩剛被公認為是最有力的接班人選。大岩剛在2018年率領鹿島鹿角奪得隊史首座亞冠聯賽(ACL)冠軍，並在2024年與2026年兩度率隊勇奪U-23亞洲盃冠軍，同時曾帶領日本隊闖入巴黎奧運8強。放眼4年後的世界盃，大岩剛對細谷真大、藤田讓瑠奇馬與高井幸大等即將接班A級國家隊的潛力新星瞭若指掌，能夠無縫接軌球隊的換血工程。大岩剛精通短時間內凝聚球隊的盃賽管理模式。從世代別代表隊升格至成年國家隊的軌跡，不僅與森保一當年的晉升路線如出一轍，也與帶領西班牙奪冠的德拉富恩特及阿根廷冠軍教頭斯卡洛尼的成功模式不謀而合。儘管大岩剛尚無執教成年國家隊的經驗，但其在各級別代表隊累積的輝煌實績與對未來陣容的掌握度，使他極有可能接下森保一的帥印，帶領藍武士邁向新篇章。