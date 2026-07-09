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強颱巴威來襲，台北市政府已宣布，明（10）日停止上班上課，台北股市及外匯交易市場也循例休市一日。證交所今晚表示，由於巴威颱風來襲，台北市政府宣布全體公教機關明日停止上班，集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。另外，櫃買中心也宣布，明日當日櫃檯買賣股票（含興櫃股票）、認購（售）權證、ETF、ETN、TDR、開放式基金受益憑證、黃金現貨、債券、衍生性金融商品等停止交易一日，當日應屆給付結算款券順延辦理。期交所同樣也已公布，明日期交所集中交易市場休市1日，包含一般交易時段及盤後交易時段，店頭集中結算業務暫停營業1日。10日到期結算的台指選擇權周五到期契約，其最後交易日及最後結算日順延至最近之次一營業日，另期交所今年7月到期東證期貨最後結算日順延至最近之次一營業日。