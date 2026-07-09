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沒有音樂學院、沒有專業培訓，僅靠著網路影片自學吉他，這名來自普吉島的15歲少女，如今竟然站上了全球最大選秀舞台，一鳴驚人！這位藝名「Nene Royal」的泰國少女，登上美國知名選秀節目《美國達人秀》（America's Got Talent），一開口演唱The Cranberries經典搖滾名曲〈Zombie〉，瞬間讓四位評審全數起立、一致按下「Yes」通過鍵，全場觀眾更報以熱烈起立鼓掌，成功晉級下一輪，表現令人驚豔。Nene上台前坦言，自己最大的夢想就是「成為一名環遊世界的巨星」。儘管難掩緊張情緒，但當她走上舞台的那一刻，父親就默默守候在舞台側翼，全程注視著女兒完成夢想的重要時刻。隨著前奏響起，Nene一開嗓，全場氣氛瞬間被點燃逆轉——那份成熟老練的情感詮釋，加上毫不含糊的紮實吉他技巧，讓台下觀眾完全無法想像，眼前站著的竟然只是一名15歲的女孩。評審們紛紛起立鼓掌，更直呼她是「真正的搖滾明星」，讚譽有加。事實上，這場精彩表現絕非一夕爆紅、從天而降。Nene從小完全靠自學摸索吉他技巧，在家對著網路教學影片一遍又一遍反覆練習，沒有正規音樂學院栽培、沒有專業老師指導，全憑對音樂的一股執著與熱愛，硬是靠自己闖出一片天。多年來的努力累積，也讓她在社群媒體上累積超過300萬名忠實追蹤者，如今更成功將這股龐大能量，一路帶上國際級的世界舞台，展現泰國新生代音樂人才的驚人實力。