巴威颱風來襲！全家各店鋪針對颱風期間需求量大的產品，如大瓶水、泡麵、零食等進行備貨，並會依商圈別不同進行調整。全家門市也推出防颱限定優惠，即起至8月4日前，購買一串五月花厚棒衛生紙，贈送2瓶大瓶鮮乳，並且冷凍義大利麵、泡麵等超過70項商品享2件7折。
全家防颱優惠！衛生紙買一串送2大瓶鮮奶
全家即起至8月4日，購買一串五月花厚棒衛生紙（售價259元），贈送2瓶鮮乳「牧場直送4.0鮮乳（900ml）」、「林鳳營全脂/低脂鮮乳）936ml）」任選，整組就是有一串衛生紙加兩瓶鮮奶售價259元。
且自7月11日起至7月13日冷凍義大利麵、泡麵等超過70項商品享2件7折，包括經典肉醬義大利麵、青醬蛤蜊義大利麵、海饌雙手卷、雙饗雙手卷等熱門商品，優惠品項一次收。
📍即日起至12月31日
◾39元有機葉菜系列，任選3件100元
📍即日起至8月4日
◾FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1385ml），任選2件50元
◾FamiCollection蜂蜜水、蜂蜜檸檬水（870ml），第2件6折或買3送1
◾光泉鮮乳（全脂／低脂936ml），任選2件169元
◾媽媽煮藝指定袋裝商品搭配指定泡麵，現省10元
◾unopasta冷凍義大利麵系列，任選2件88折
🟡7-11防颱優惠：電池買一送一 蔬菜、冷凍食品等加強備貨
7-11表示，因應颱風影響，門市針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品(電池、雨具)、即食蔬菜、冷凍食品等加強備貨。
因應防颱備貨需求，7-11同步祭出民生用品與即食食材優惠。7月8日至7月14日，PH9.0鹼性離子水PET800享2件79折、4件75折，天然米食「台灣之光194米」（1.5公斤）2包299元，爭鮮黃金甜玉米粒2罐57元，好媽媽無添加鮪魚罐頭、水煮鮪魚、油漬鮪魚及辣味鮪魚罐任選2罐66元。且消費／繳費／EC寄取享指定電池買一送一。
民生用品方面，即日起至7月21日，UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙每串109元、2串149元；即日起至9月2日每周五、六、日，指定統一麵量販包5包79元。
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全家即起至8月4日，購買一串五月花厚棒衛生紙（售價259元），贈送2瓶鮮乳「牧場直送4.0鮮乳（900ml）」、「林鳳營全脂/低脂鮮乳）936ml）」任選，整組就是有一串衛生紙加兩瓶鮮奶售價259元。
且自7月11日起至7月13日冷凍義大利麵、泡麵等超過70項商品享2件7折，包括經典肉醬義大利麵、青醬蛤蜊義大利麵、海饌雙手卷、雙饗雙手卷等熱門商品，優惠品項一次收。
📍即日起至12月31日
◾39元有機葉菜系列，任選3件100元
📍即日起至8月4日
◾FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1385ml），任選2件50元
◾FamiCollection蜂蜜水、蜂蜜檸檬水（870ml），第2件6折或買3送1
◾光泉鮮乳（全脂／低脂936ml），任選2件169元
◾媽媽煮藝指定袋裝商品搭配指定泡麵，現省10元
◾unopasta冷凍義大利麵系列，任選2件88折
7-11表示，因應颱風影響，門市針對民生物資如罐頭、袋裝泡麵、瓶裝水、常溫飲料、便利用品(電池、雨具)、即食蔬菜、冷凍食品等加強備貨。
因應防颱備貨需求，7-11同步祭出民生用品與即食食材優惠。7月8日至7月14日，PH9.0鹼性離子水PET800享2件79折、4件75折，天然米食「台灣之光194米」（1.5公斤）2包299元，爭鮮黃金甜玉米粒2罐57元，好媽媽無添加鮪魚罐頭、水煮鮪魚、油漬鮪魚及辣味鮪魚罐任選2罐66元。且消費／繳費／EC寄取享指定電池買一送一。
民生用品方面，即日起至7月21日，UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙每串109元、2串149元；即日起至9月2日每周五、六、日，指定統一麵量販包5包79元。
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