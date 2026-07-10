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韓國國家隊在2026年美加墨世界盃表現不佳，小組賽出局引發國內強烈不滿。據韓國媒體《體育朝鮮》報導，韓國國會文化體育觀光委員會於9日召開全體會議，正式決定將於7月22日針對韓國足球協會（KFA）的相關爭議舉行聽證會，重點審查前主帥洪明甫的選拔程序以及足協的營運狀況。韓國隊在本屆世界盃小組賽中僅取得1勝2負，最終排名小組第三，無緣晉級32強。賽後，外界對前總教練洪明甫的任命過程、韓國足協的管理方式，以及國家隊成績低迷的原因提出了大量質疑。國會文體委委員長李在汀表示，國會將針對國家隊主帥選拔程序和韓國足協的營運狀況等方面進行嚴格審查，並尋求推動足協恢復正常運作的方案。共同民主黨議員李正文也強調，圍繞韓國足協的一系列爭議已引發公眾的失望與擔憂，文體委將藉此推動改革，恢復體育行政的公平性與公信力。預計在此次聽證會中，前兩任韓國隊主帥克林斯曼（Jürgen Klinsmann）與洪明甫的選拔過程，以及韓國足協長期以來備受詬病的「閉門運作」問題，將成為核心討論內容。在國會公布的名單中，共有13人被列為聽證會證人，另有10人被列為參考人。然而，將現役球員捲入國會聽證會的作法，在韓國足壇實屬罕見，也引發了不小的爭議。主要證人名單（13人）： 前韓國足協主席鄭夢奎、前韓國隊主帥洪明甫、前韓國足協技術總監李林生、韓國足協副主席李勇洙、前國家隊戰力強化委員會委員長鄭海成等。主要參考人名單（10人）： 韓國隊隊長孫興慜、黃喜燦，以及退役名將朴智星、李榮杓、朴柱昊等。有韓媒指出，聽證會的焦點應放在韓國足協的行政體系與高層決策上，而非將壓力轉嫁給仍在一線奮戰的球員。此外，孫興慜目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）的洛杉磯FC，依據賽程，球隊將在7月18日與23日進行比賽，因此他實際返韓出席聽證會的可能性極低；而正隨狼隊備戰新賽季的黃喜燦，能否出席也存在極大不確定性。在世界盃小組賽出局後，洪明甫隨即宣布辭去韓國隊主帥職務，並向廣大球迷致歉，強調自己作為總教練願意承擔所有責任。針對即將到來的聽證會，洪明甫於9日透過聲明明確表態：自己將親自出席聽證會，如實說明相關情況，絕對不會迴避任何問題。韓國足協相關人士也表示，協會將全力配合國會調查，被列為證人的現任官員皆會如期出席。