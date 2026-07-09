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美股週四（9日）開盤後主要指數齊漲，儘管美伊緊張局勢再度升級，地緣政治不確定性增加，不過半導體類股反彈，成為股市上攻動力，帶動股市上漲。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲7.74點或0.01％；標普500指數上漲27.66點或0.37％；那斯達克指數上漲150.347點或0.58％；費城半導體指數上漲633.03點或5.03％。焦點個股方面，台積電ADR股價上漲約1.5％、輝達下跌1.09％，美光上漲6.8％、SanDisk上漲5％、英特爾上漲超過5％，SpaceX股價也上漲1.3％。根據《CNBC》報導，美軍連續兩天對伊朗發動猛烈空襲，然而，油價市場今日相當平靜，並沒有隨著中東局勢緊張上漲。富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球實體資產分析師門德斯（Mason Mendez）表示，「任何關於波斯灣出口能迅速恢復常態的假設，無疑正正面臨挑戰。鑑於全球原油儲備與庫存早已處於低檔，供應緩衝能力下滑，未來若有任何進一步的衝突升級，都很可能在油價中注入更高的地緣政治風險溢價，即便雙方最終重返談判桌，情況也是如此」。然而，門德斯話鋒一轉指出，「儘管這些再度升溫的地緣政治風險可能會在短期內推高避險情緒，但是企業獲利動能強勁的趨勢以及AI熱潮持續，預計將繼續推動標普500指數上漲邁向我們設定的年終目標區間，即7800～8000點」。