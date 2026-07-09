強颱巴威持續逼近，且預測路徑對台灣北部極具威脅性，全台嚴陣以待。雙北市政府今（10）日晚間8點宣布，明（10）日停班停課。台北市府宣布，北市水門明（10）日 10 時起只出不進；新北市也表示，即刻起開放全市 8 米以上道路紅黃線停車。
下午開始拖吊！台北市明早疏散門「只出不進」
強颱巴威逼近台灣，預期將為北台灣帶來持續性強風及豪大雨。台北市政府水利處今（9）日表示，因降雨加劇恐導致河川水位快速上漲，加上上游水庫持續進行調節性放水，河水可能漫淹至高灘地，因此台北市將於明（10）日上午10時起，執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並於下午2時開始拖離堤外停車場滯留車輛。
水利處指出，巴威颱風來勢洶洶，河濱公園及高灘地屬於易受河水上漲影響區域，呼籲正在河濱公園活動的民眾，以及停放車輛於河川區域的車主，務必儘早遠離河川區域，並提前將車輛移出堤外停車場，以確保生命財產安全。
依北市府規劃，明日上午10時起，全市疏散門及越堤坡道將實施「只出不進」管制；管制執行4小時後，也就是明日下午2時起，將開始拖吊仍滯留在堤外停車場的車輛。
新北市即刻開放紅黃線停車！河堤橫移門12時封閉
新北市政府表示，因應巴威颱風來襲，新北市自今（9）日晚間8時起實施防颱停車措施，全面開放黃線、紅線（河濱道路及堤外道路除外）及174所學校停車，並提醒民眾依規定停放車輛，切勿影響救災及緊急車輛通行。
考量巴威颱風龐大外圍環流預期將帶來持續性強降雨及河川水位暴漲風險，新北市高灘地停車場預計於明(10)日上午5時30分起管制車輛只出不進，上午10時起強制拖吊未駛離高灘地停車場車輛，全市黃線紅線及174所學校已於今（9）晚開放停車（完整名單），水利局呼籲市民盡早將車輛駛離高灘地，而全市各橫移門、越堤道則於明(10)日上午11時管制車輛只出不進、中午12時完成封閉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
強颱巴威逼近台灣，預期將為北台灣帶來持續性強風及豪大雨。台北市政府水利處今（9）日表示，因降雨加劇恐導致河川水位快速上漲，加上上游水庫持續進行調節性放水，河水可能漫淹至高灘地，因此台北市將於明（10）日上午10時起，執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並於下午2時開始拖離堤外停車場滯留車輛。
水利處指出，巴威颱風來勢洶洶，河濱公園及高灘地屬於易受河水上漲影響區域，呼籲正在河濱公園活動的民眾，以及停放車輛於河川區域的車主，務必儘早遠離河川區域，並提前將車輛移出堤外停車場，以確保生命財產安全。
新北市即刻開放紅黃線停車！河堤橫移門12時封閉
新北市政府表示，因應巴威颱風來襲，新北市自今（9）日晚間8時起實施防颱停車措施，全面開放黃線、紅線（河濱道路及堤外道路除外）及174所學校停車，並提醒民眾依規定停放車輛，切勿影響救災及緊急車輛通行。
更多「巴威颱風」相關新聞。