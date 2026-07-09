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▲平實特區坐擁2.1萬坪平實公園，保留大量原生樹種與綠映景觀，打造台南東區難得的都市綠肺。（圖／業者提供）

▲平實特區內坐擁2.1萬坪平實公園，串聯住宅與商業區，形成綠意與生活機能兼具的優質居住環境。（圖／業者提供）

台南城市發展重心持續東移，位於台南東區核心地段「平實特區」，佔地42.4公頃精華土地，匯聚優越地理位置、完善的生活機能與重大建設，串聯優質學區、大型商圈、醫療資源、公園綠地及便捷交通，形成難以複製的「平實黃金生活圈」，吸引自住客、換屋族及長期置產族群高度關注，躍升為南台灣最受矚目的住宅熱區之一。平實特區位於台南市東區精華地帶，坐擁南紡購物中心百貨聚落，南紡購物中心一、二期，近年營收突破百億，成為台南第二大百貨，看準平實特區人潮與消費力，南紡三期商場也積極籌備中，規劃以「精品、輕奢品牌」為主，預計2030年完工。教育資源向來是家庭購屋的重要考量，平實生活圈坐擁東光國小、復興國中、台南一中、成功大學等優質校園。完善的學區條件，不僅提升居住品質，更成為支撐區域房價的重要因素，吸引不少科技業、高階主管及醫師族群進駐。對於現代人愈來愈重視醫療便利性，平實生活圈的醫療資源堪稱台南頂級，緊鄰成大醫院與奇美醫院，台南唯二的兩大醫學中心，區內亦有高雄榮總臺南分院提供近距離照護，並結合區內規劃的「醫養合一」長照設施，滿足全年齡層的健康與醫療需求，無論是日常門診、健康檢查或緊急醫療需求，都能快速獲得完善照護。在高密度城市環境中，綠地已成為珍貴資產。平實特區坐擁約2.1萬坪、近7公頃的平實公園，為區域核心休憩綠地。園區保留原平實營區既有樹種，並規劃都會廣場、綠色森林、鄰里綠廊、環境藝術及陽光草坪等主題空間，形塑台南東區難得的大面積綠意景觀。交通建設向來是帶動區域發展的重要引擎，而平實生活圈不僅坐擁現有便捷路網，更迎來重大交通建設利多加持。鄰近中華東路、東門路及國道1號大灣交流道，快速串聯高鐵台南站、台南航空站及南部科學園區。台南首條捷運-捷運藍線，預計於2026年底動工，其中B04平實轉運站將成為重要節點。同步推動中的平實轉運站第一期工程預計2027年完工，未來串聯捷運藍、綠線於B04平實轉運站交會轉乘，結合公車與國道客運功能，進一步提升區域交通便利性，也為平實特區增添發展動能。房市專家分析指出，現今購屋族最重視的不再只是住宅本身，而是生活圈的完整性與未來增值潛力，而平實生活圈正具備「居住、購物、休閒、教育、交通」五大核心優勢，因此成為近年台南房市最具代表性的明星區域。深耕台南東區核心，上市建商達麗建設於「平實特區」推動約7,300坪的開發，鎖定台南剛性換屋需求。坐擁成大醫療學風與南紡生活機能，成為高科技人才定居台南，享受產業動能與居住品質的核心住宅選擇。