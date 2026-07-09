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一碼之差錯過威力彩 2 億頭獎！幸運兒今晚誕生在桃園

桃園市中壢區幸福里福州一街239號1樓－財全迎彩券行

▲最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。（圖／記者潘毅攝）

只錯一碼獎金差十幾倍？威力彩核心玩法揭密

跟財神爺擦身而過！威力彩第 115000055 期今（9）日晚間開獎，頭獎為 2 億元新台幣。今晚威力彩獎號：第一區10、22、24、29、35、37，第二區06。台彩公司晚間 22 時公布派彩結果，本期頭獎未開出，但貳獎卻有幸運兒一注獨得，這位得主誕生在桃園市。不過，今晚貳獎獎金為 1243 萬，與頭獎 2 億相差了 16 倍，這位貳獎得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。7 月 9 日威力彩頭獎金額 2 億，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，只差在第二區 06 沒中，拿到貳獎獎金 12,435,083 元。中獎彩券行如下：依照威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，將第二區 8 個號碼全部都買下，一組金額為新台幣 800 元。若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 2 億天價頭獎財富。雖抱回 1243 萬多的獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。