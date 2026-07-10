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葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在2026年世界盃的表現引發外界強烈關注與質疑。儘管他依然具備強大的門前威脅，前曼聯隊友、2010年世界盃金球獎得主佛蘭（Diego Forlan）在賽會期間接受採訪時直言，C羅在場上缺乏跑動的踢法，成為阻礙葡萄牙進攻流暢度的「瓶頸」，他缺乏跑動的踢法傷害了球隊在本屆賽事的發揮。在ESPN的《La Casa del Kun》節目中，佛蘭以一名前鋒的專業視角，毫不保留地分析了C羅目前的問題。他指出，C羅在禁區內過於靜態，這讓對手的防守變得太過容易，缺乏機動性反而壓縮了葡萄牙陣中其他創造性球員的發揮空間。佛蘭解釋道：「我以一名前鋒的身分來說，問題在於C羅一直待在中路。他現在就是一個傳統的9號位，他待在那裡是為了把握進球機會，因為他不再主動回撤拿球了，但這最終卻限制了葡萄牙的整體發揮。」他進一步點出這種踢法的致命傷：「這是很典型的心態——『我要留在離球門近的地方準備進球』。但你沒有意識到，你這樣反而傷害了你的球隊。因為對方的兩名中後衛根本不需要移動，他們只要待在原地把你當成防守參考點就好。你身邊沒有隊友能靠近支援，因為你自己把那個空間給堵死了。」葡萄牙陣中擁有多位進攻才華洋溢的頂級球星，包含B費（Bruno Fernandes）、B席（Bernardo Silva）與萊奧（Rafael Leao）。佛蘭認為，C羅必須在心態和跑位上做出微調，才能徹底解放球隊的強大火力。佛蘭向這位昔日老戰友給出了明確的建議：「如果他能稍微往邊路移動，其他隊友就能伺機切入，他也能更好地參與進攻。這正是葡萄牙目前進攻受挫的原因，他們無法爆發出應有的破壞力，因為所有的攻勢最終都塞向同一個點，變成了一個難以突破的『漏斗』。我不會說這是一個無法解決的問題，關鍵是要讓他明白這一點。必須告訴他：『跑動起來，離開那個位置，這樣你才能真正創造威脅。』」但可惜直到葡萄牙被淘汰，C羅都未能做出改變，這支本來被認為是「隊史最佳」的葡萄牙至始至終未能展現所有潛力。