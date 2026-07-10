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「大家一起」有沒有加成？不少人玩多年仍不知道

▲「大家一起」其實是一項社交互動功能，讓玩家與附近其他使用者一起享受種花樂趣，並非種花加速模式。（圖／翻攝自《Pikmin Bloom》）

解答曝光：不會增加種花速度、數量

▲「大家一起」開啟後，不會增加種花速度或花朵數量，主要用途是讓附近玩家彼此看見，一起在地圖上散步、種花。（圖／翻攝自《Pikmin Bloom》）

真正用途曝光 讓附近玩家一起出現在畫面中

▲啟用「大家一起」功能後，附近同樣開啟功能的玩家會互相出現在彼此畫面中，可看見對方的 Mii 與皮克敏隊伍，一起散步種花。（圖／翻攝自《Pikmin Bloom》）

官方提醒：開啟後附近玩家看得到你的位置

▲官方提醒，開啟「大家一起」後，附近玩家可看見你的 Mii 與目前位置，建議在安全的公共場所使用。（圖／翻攝自《Pikmin Bloom》）

散步手遊《Pikmin Bloom》推出近5年，每天吸引不少玩家出門散步、種花蒐集皮克敏。不過，種花畫面中有一個「大家一起」的功能，卻讓不少玩家摸不著頭緒。近日有玩家提問「開『大家一起』會影響種花效率嗎？還是只是不要讓別人看到自己？」，引發熱烈討論。事實上，將「大家一起」打開，並非增加種花效率，而是一項社交互動功能。一名玩家日前在 Threads 上發文表示，每次種花時都會看到「大家一起」按鈕，但一直不知道開啟後是否會影響種花效率，因此好奇詢問其他玩家「關掉這個會影響種花效率嗎？還是只是隱身，不讓別人看到自己？」貼文曝光後，不少玩家留言表示「我都關掉」、「不影響種花，比較省電」、「一直以為有加成」、「玩很久都不知道差在哪」，顯示不少玩家對這項功能仍存在誤解。事實上「大家一起種花」並不會增加種花效率，也不會增加種花數量，如果只是想提高種花效率，開啟「大家一起」並不會帶來任何額外加成。無論是否開啟「大家一起」，玩家每一步種下的花朵數量、花瓣消耗速度、巨大花朵盛開機率，以及活動任務累積的花朵數都完全相同，因此它並不是許多玩家以為的「種花加速」或「效率 Buff」。那麼「大家一起」到底有什麼功能呢？真實情況是，只要玩家開啟「大家一起」，附近同樣啟用這項功能的玩家，就會互相出現在彼此的遊戲畫面中。除了可以看見其他玩家的 Mii 角色外，也能看到和對方同行的皮克敏隊伍，以及彼此一起在地圖上散步、種花的模樣，讓原本單人散步的遊戲，多了與附近玩家互動的樂趣。因此，在社群日、活動現場或熱門景點，若有許多玩家同時開啟「大家一起」，畫面上就可能出現多人一起散步種花的景象，形成一片熱鬧花海。不過「大家一起」並非只有優點，官方也提醒在該功能開啟後，附近其他同樣啟用「大家一起」的玩家，可以看到你的 Mii 與目前所在位置，因此建議在公園、商圈等安全的公共場所使用，避免在私人場所或住家附近長時間開啟，以兼顧個人隱私。若關閉這項功能，其他玩家便無法看到你的角色，你也不會看到其他人的角色，但仍可正常種花、完成任務及獲得所有獎勵，不會因此影響遊戲進度。值得一提的是，即使沒有開啟「大家一起」，玩家種下的花朵依然會留在地圖上供其他玩家看見，只是不會顯示是哪位玩家種植。對於喜歡獨自散步的玩家而言，關閉「大家一起」幾乎沒有任何影響。