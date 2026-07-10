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🟡 7/10 停班停課縣市垃圾車與交通異動懶人包

▲台中市配合颱風停班課時程，7/10晚間18:00起至明日（7/11）全天暫停垃圾收運。（圖／翻攝台中市政府環保局）

▲南投縣不受停班課影響，今日（7/10）維持正常收運，但明日（7/11）將全縣停止收運一日。（圖／翻攝南投縣政府環保局）

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停班停課常見Q&A：垃圾車到底收不收？

「25年來最大！」巴威颱風（國際命名：BAVI）來勢洶洶，全台共有 11 縣市宣布今（10）日停止上班上課。目前台北、新北、基隆已宣布今日暫停清運，而傍晚才停班課的台中、南投，則為上半天正常收運、晚間與明日陸續停收。《NOWNEWS今日新聞》整理 7 月 10 日停班停課縣市的垃圾車清運異動、YouBike 營運狀況、公車捷運班距及紅黃線停車許可，讓您一篇掌握最新生活交通資訊。垃圾清運：今日（7/10）暫停收運垃圾一日。YouBike 與共享機車：今日凌晨 02:00 起暫停營運。公車大眾運輸：臺北市公共運輸系統彈性調整營運狀況（減班或依假日班距行駛）。停車與水門管制：即刻起開放全市 8 公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，路邊停車暫停收費；今日 10:00 起執行全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，14:00 開始拖吊堤外停車場滯留車輛。垃圾清運：今日（7/10）垃圾暫停清運。YouBike 與共享機車：今日凌晨 02:00 起暫停營運。公車與捷運：市區公車依假日班距行駛；新北捷運各路線將視風雨狀況滾動式調整行車班距。垃圾清運：今日（7/10）全市停收垃圾一日（含垃圾輔助點及大型家具收運），待市府公告恢復上班日起恢復正常收運。若有大型家具清運需求，請於上班日向環保局登記（仁愛／暖暖／七堵：2431-2589；中山／安樂／信義／中正：2466-6863）。垃圾清運：今日（7/10）垃圾正常清運。YouBike 與共享機車：公共自行車 YouBike、共享機車（GoShare）暫停營運。公車大眾運輸：市區公車（含幸福小黃）全天停駛。停車管制：路邊停車場暫停收費，公有路外停車場正常收費；自列入警戒區（7/9 晚上 8 時起）至解除止，開放路邊紅黃線停車（消防救災巷道除外）。垃圾清運與交通異動：尚未公布。垃圾清運與交通異動：尚未公布。垃圾清運與交通異動：尚未公布。垃圾清運與交通異動：尚未公布。垃圾清運與交通異動：尚未公布。垃圾清運與交通異動：尚未公布。垃圾清運：今日（7/10）18:00 前正常垃圾收運；隨後配合防颱時程，今日 18:00 起至明日（7/11）24:00 全面停止垃圾收運。詳細收運時間請洽各區清潔隊。垃圾清運：今日（7/10）全縣 13 鄉鎮市垃圾及回收物維持收運，不受停班停課影響。但需注意埔里鎮夜間五大定點收運取消。此外，明日（7/11）全縣 13 鄉鎮市垃圾及回收物將停止收運一日。根據各縣市環保局規定，多數縣市平時固定於週三、週日及公告之春節連休期間停收垃圾（一般國定假日皆照常清運）。然而，當遇到颱風等天然災害並宣布停班停課時，將由各縣市政府環保局評估當地風雨狀況後，另行公告是否停收或調整清運時間。建議民眾可預先下載各縣市政府官方推出的「垃圾車清運 App」，或鎖定各縣市環保局官網與臉書粉絲專頁的即時訊息。若遇颱風天，最終清運狀況仍應以各縣市政府官方的最新公告為準。