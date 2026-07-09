我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳嫺靜畢業於政治大學廣告系，以慵懶迷幻、可唱可饒的獨特風格在Z世代與獨立音樂圈爆紅。（圖／記者邱曾其攝）

20歲國際知名百萬實況主Ray憑著過人膽識和自信活躍歐美網紅界、上流社交圈，受封「台灣最強高中生」、「地下駐美外交部長」，影響力驚人的他，近日開著944萬元台幣的藍寶堅尼，聽著新科金曲新人陳嫺靜的歌，公開大讚對方「來自台灣、超有料」，儼然成為陳嫺靜的粉絲，引發網友熱烈討論。今天Ray開直播時，開著他的944萬元藍寶堅尼（Lamborghini Urus），車內播著鬼才女Rapper、甫奪下金曲獎新人的陳嫺靜的歌曲〈Wui〉，他邊跟著音樂搖擺邊唱著哼著旋律，大聲直呼：「她是我最近最喜歡的饒舌歌手，來自台灣，她真的超有料！」Ray被圈粉一事讓大批網友不敢置信，「我跟Ray的共通點居然在音樂品味上...」、「難以形容這種感覺，以後美式男孩都要改聽陳嫺靜」、「要火了，apple music要霸榜了」、「很懂聽」、「留嫺粉看」、「內行」、「懂得欣賞！」27歲陳嫺靜畢業於政治大學廣告系，以慵懶迷幻、可唱可饒的獨特風格在Z世代與獨立音樂圈爆紅，她在今年金曲獎憑首張專輯強勢入圍多項重量級大獎，甚至同時角逐歌后和新人獎，最後奪下一生只有一次的新人獎，未來發展備受各界矚目。