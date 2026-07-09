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中國福建晉江「輝騰鞋業」工廠今（9）日中午發生火災，截至當地時間晚間8點半，火災已造成28人死亡，現場已疏散213人，善後救援工作仍在進行中。目前輝騰鞋業負責人已被控制，企業帳戶已遭凍結，至於詳細起火仍待調查釐清。綜合中國媒體報導，工廠起火後火舌濃煙沖天，由於廠區內擁有許多易燃物，火勢迅速蔓延。有目擊者表示，「鞋廠工人基本都是外地來的中年人」。當地消防局發布通報指出，7月9日中午12時04分，位於晉江市陳埭鎮江頭村開拓路東1號輝騰鞋業有限公司廠房發生火災，泉州支隊立即調派力量趕赴現場處置，目前火災正在全力撲救中。由於火災傷亡慘重，受到中國國家主席習近平重視，發聲要求全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。習近平表示，今年迄今已發生多起重大生產安全事故，要求各地部門「深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全」。