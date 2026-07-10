我是廣告 請繼續往下閱讀

Uber Eats停班停課縣市暫停外送

▲7月10日台灣各縣市停班停課情況一圖看懂。（圖／NOWNEWS社群中心製）

foodpanda提前30分鐘關閉平台

可用App確認附近店家有沒有開

▲foodpanda颱風期間若地方政府宣布停班停課，外送平台將配合暫停外送服務。（圖／foodpanda提供）

巴威颱風逼近，北部、東北部多縣市今（10）日停班停課，外送平台服務也受影響。台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣宣布7月10日停止上班上課，Uber Eats、foodpanda配合政府公告，停班停課縣市將暫停外送服務，民眾明天想叫餐恐怕點不到，只能改用外帶自取或提前備貨。Uber Eats表示，平台會配合行政院人事行政總處及各地方政府因颱風依法停班停課的宣布，暫停該地區營運與外送服務；並提醒外送合作夥伴，停班停課期間應保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。至於正常上班上課的縣市，若受天候不佳、道路狀況影響，外送時間也可能延遲，請消費者見諒。foodpanda也表示，因颱風影響，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣宣布停班停課，平台為保障外送夥伴上線安全，將配合政府指示暫停外送服務。foodpanda將自7月10日0時起停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，後續將依政府停班停課公告滾動更新；外帶自取服務則不受影響。雖然外送暫停，但Uber Eats、foodpanda仍可能保留「外帶自取」功能。民眾若真的需要外出買餐，可透過App查看住家附近是否仍有餐廳營業，作為判斷店家有無開門的參考。不過要注意，外帶自取不一定比現場點餐便宜，若沒有優惠碼、會員折扣或平台活動，線上價格可能與現場不同，甚至未必更划算，且既然都要自行前往取餐，民眾也可評估直接到店點餐，或提前準備泡麵、罐頭、冷凍食品、飲用水等防颱備品，避免風雨最強時段外出。