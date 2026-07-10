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▲秦昊（左）在節目上抱怨，之前遇到地震，伊能靜丟下他一人自己逃走。（圖／翻攝自微博）

58歲伊能靜11年前二嫁小10歲中國演員秦昊，兩人育有10歲親生女兒「米粒」，夫妻感情甜蜜，沒想到，近日秦昊在節目中抱怨起伊能靜，原來有一次台北發生地震，伊能靜當下只管抱著孩子和愛犬逃難，丟下秦昊一人，讓他當相當傻眼。秦昊在陸綜《妻子的浪漫旅行2026》回憶，某次在台北家中突然地震來襲，他抬頭看了一下搖晃的吊燈，再低下頭時，腿上的小狗和老婆已經不見蹤影，大約30秒後，伊能靜才現身說「地震了你不知道啊」，秦昊作勢生氣說：「妳不拉我一把！」節目片段引起網友熱烈討論，「這不廢話，一個大男人難道要老婆抱嗎」、「終於看到和我一樣的人了」、「跑的時候起碼說一聲吧？秦昊都沒搞清楚狀況，好在沒事」、「秦昊又不是沒腿！」關鍵字還登上微博熱搜。伊能靜當年和秦昊結婚被形容是「格差婚」，甚至有男方高攀女方、另有所圖的酸言，部分輿論不看好這段關係，不過，隨著兩人婚後在節目《婆婆與媽媽》中展現真實的相處互動，加上秦昊後來憑藉《隱秘的角落》、《春風沉醉的夜晚》、《推拿》等作品走紅，這些質疑聲浪逐漸轉為對他們婚姻經營之道的認同與祝福。