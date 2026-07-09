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32歲德國資深後衛「轉隊王」施洛德（Dennis Schroder）近日於節目上，談到自己長達13年、效力過11支球隊的NBA生涯，當被問到待過感受最差氛圍的球隊是哪一支時，施洛德秒答就是自己2021-22年球季待過的休士頓火箭，他甚至稱球隊沒有真正的GM（總管），施洛德近期接受直播主N3on邀約，於一檔直播節目上擔任來賓，暢談自己的職業生涯。當被質問生涯待過體驗最差的球隊時，施洛德回答就是火箭隊。但施洛德也強調，就他所知，現在的火箭已經沒有任何問題了。真正的狀況都發生在那一年。該年火箭剛選進格林（Jalen Green）、申京（Alperen Sengun）不久，正處於陣容重建、與累積未來天賦的階段，季中施洛德被塞爾提克交易至火箭，在那裡度過2個月，最終隨火箭拿到20勝62敗、西區墊底成績作收。值得注意的是，施洛德採訪中並未點名任何球員、教練，但卻強調球隊沒有真正的GM，似乎將過錯怪罪給總管史東（Rafael Stone），但直到剛結束的球季，史東仍然是火箭的不動總管，已經待了6年時間，去年還親手策畫KD杜蘭特（Kevin Durant）的加盟。施洛德本人則在該季結束後就離開球隊，本季效力國王與騎士。他職業生涯13年總共效力多達11支球隊，其中老鷹待了5年最久，也在那裏打出過生涯最佳表現。