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現行新青安貸款政策將於今年7月底屆期，市場持續關注續辦與否及相關條件是否調整，不少有意購屋的年輕族群也開始重新評估進場時機。市場普遍預期，即使政策延續，內容也可能因應房市現況進行檢討與調整，因此近期出現部分首購族提前進場，以及部分民眾抱持觀望態度的情況。安新建經新北區經理鄭乃誠表示，對首購族而言，最可怕的未必是房價上漲，而是辛苦存下的頭期款已經交給賣方，卻在過戶前發生狀況，交易非但無法順利完成，就連已支付的款項，都需要透過協商或法律程序才能追回，不僅耗費大量時間與成本，更可能打亂原本規劃好的成家計畫，這些問題經常發生在過戶之前的空窗期。鄭乃誠指出，買賣雙方簽約到正式完成過戶、交屋之間，會有約30至45天的交易空窗期，這段期間正是不少民眾最容易忽略的風險地帶，實際發生過的案例包括：買方完成簽約並支付頭期款後，房屋卻因賣方因個人債務問題遭債權人查封；物件在過戶期間遭新增抵押權設定，或一屋二賣等交易糾紛。上述事件雖並非市場常態，但在資訊不對等的情況下，買方往往難以及時察覺產權異動或潛在風險，成為交易過程中相對弱勢的一方。特別是資金有限的首購族，一旦發生，不僅面臨資金風險，更可能讓多年努力累積的購屋計畫被迫中斷。對此，鄭乃誠建議，於購屋過程中加入履約保證機制，透過第三方協助，讓交易多一分保障。鄭乃誠表示，許多人以為履約保證是在保護房子，其實履約保證首先保護的是買方已經支付出去的購屋資金。若未採用履約保證機制，買方支付的簽約款等各期款項，通常會直接交付給賣方；而履約保證最大的價值，在於交易完成前，買方的價金不會直接進入賣方口袋，而是由銀行履約保證專戶保管。交易期間履保亦會持續進行產權動態查核，確認無新增查封、抵押或其他權利異動情況，待產權移轉及交屋程序完成後，再將價金撥付給賣方，落實「一手交屋、一手交錢」的交易原則。安新建經認為，在高房價與詐騙手法日益精細的時代，履約保證不只是交易附加服務，更是守護人生重要資產的基本安全機制；特別是不諳房屋交易細節的首購族，買房是人生極大的一筆支出，不只關注貸款利率或房價漲跌，更要重視交易過程中的資金安全與風險管理，才能讓辛苦累積多年的購屋資金獲得保障，安心實現成家夢想。