我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市府陸續翻新科工館周邊人行道，近期苓雅區憲政路350公尺實體人行道開始施工。信義房屋在地專家指出，自鐵路地下化、原本鐵道空間轉型為綠園道，人行環境也逐步完善，對於原本生活機能完善的科工館生活圈而言，更是居住品質再升級的利多，有助提升區域內換屋意願，也持續吸引重視生活機能與居住品質的自住型購屋族。科工館生活圈以住宅區為主，周邊有高雄特教學校、凱旋國小、道明中學與聖功醫院，可轉乘台鐵、輕軌，且鄰近鐵路綠園道。不過，部分既有道路未設置人行道，尖峰時段人車混行造成隱憂。因此，高雄市府目前已陸續翻新九如一路、大順路、樂仁路、建國一路等路段人行道，目前針對苓雅區憲政路（大順三路至憲政路138巷）進場施工中，周邊尚有三民區九如一路（中山高速公路至平等路）、苓雅區武廟路（福德二路至大順三路）等人行環境改善工程規劃辦理中。信義房屋建工店主任翁宇彤表示，三民區是高雄市人口最多的行政區，其中，科工館生活圈原本就是很受歡迎的生活圈，各項生活機能豐富，也有科工館作為休憩腹地；鐵路地下化後，周邊居民也可以在綠園道散步、遛狗，居住品質與生活質感進一步提升，因此無論看屋量或成交量，整體表現長期維持穩定。如今人行道陸續翻新或增設，有助提升在地換屋族留在區域內購屋的意願。對於重視生活機能與居住品質的自住型購屋族，也具備一定吸引力。翁宇彤說明，科工館生活圈主力產品為屋齡20~30年中古大樓，近年在各項建設帶動下，也有新案進場。中古大樓依建商品牌與屋齡不同，若屋齡在20年左右、建商品牌不錯，成交單價落在30萬上下，若屋齡較高或建商品牌普通，則單價往下遞減，至於新案，目前成交價格則穩站4字頭。值得注意的是，翁宇彤觀察，在央行幾波信用管制措施以來，確實比較多客戶選擇觀望，但歷經一年多市場盤整後，近期買方看屋意願有提升，主要來自結婚、家庭人口增加、換屋及返鄉照顧父母等自住需求，同時也有不少買方對市場價格逐漸建立認知，出手態度較過去更為積極。另一方面，近年隨著公共建設、人行環境及交通機能持續改善，三民區整體居住環境持續優化，加上房價相較高雄部分成熟生活圈仍相對親民，持續吸引自住型購屋族關注。翁宇彤表示，目前市場價格趨於理性，買賣雙方對價格的認知差距也較過去縮小，對於有自住需求的購屋族而言，若遇到符合需求、價格合理的物件，可積極評估並適時出價，提高成交機會。