中央氣象署9日晚間11時30分持續針對巴威颱風發布海上颱風警報！中央氣象署表示，巴威颱風已由強烈颱風減弱為中度颱風，但其強度仍處於中颱上限，對台灣的威脅不容小覷。氣象署預計最快在10日凌晨至清晨發布陸上颱風警報，首波警戒範圍預計包含北北基、宜花等地區。
巴威「瘦身」仍是巨嬰！暴風半徑創25年紀錄
雖然巴威已「瘦身」減弱為中度颱風，但中央氣象署提醒，巴威颱風的強度依然非常強勁，且環流寬廣。目前巴威的七級風暴風半徑維持380公里，十級風暴風半徑180公里。
巴威颱風的暴風半徑規模已超越自2000年以來所有發布過警報的颱風，其威力不可掉以輕心。9日23時的颱風中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約840公里海面，以每小時21轉25公里速度向西北移動，持續逼近台灣東部海域。
風雨時程一次看！周五晚至周六影響最劇
氣象署預報中心技正謝佩芸指出，巴威颱風對台灣的影響將隨時間增強，10日（周五）白天北台灣會出現間歇性雨勢，愈晚降雨愈密集，南部下半天也會有明顯降雨。
10日晚間至11日（周六）是影響最劇烈的期間，全台各地受環流影響，北部地區、中部及東北部山區嚴防豪雨等級以上降雨。其中，北部山區4天總雨量預估最高可達900毫米。
11日（周六）白天的時候，颱風距離台灣最近，全台需嚴防強風豪雨。12日（周日）白天時颱風已開始遠離，預計最快此時才會解除警報。
強風、巨浪來襲！沿海地區嚴禁觀浪
除了降雨，風力也不可小覷，10日晚間至11日這段時間，桃園以北、東北部及蘭嶼、綠島、馬祖等地區可能出現12級強陣風。
海面風浪也已顯著增大，東半部及恆春半島沿海可能出現6公尺以上的巨浪，氣象署示警民眾切勿前往海邊觀浪或入山。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然巴威已「瘦身」減弱為中度颱風，但中央氣象署提醒，巴威颱風的強度依然非常強勁，且環流寬廣。目前巴威的七級風暴風半徑維持380公里，十級風暴風半徑180公里。
巴威颱風的暴風半徑規模已超越自2000年以來所有發布過警報的颱風，其威力不可掉以輕心。9日23時的颱風中心位置位於鵝鑾鼻東南東方約840公里海面，以每小時21轉25公里速度向西北移動，持續逼近台灣東部海域。
氣象署預報中心技正謝佩芸指出，巴威颱風對台灣的影響將隨時間增強，10日（周五）白天北台灣會出現間歇性雨勢，愈晚降雨愈密集，南部下半天也會有明顯降雨。
10日晚間至11日（周六）是影響最劇烈的期間，全台各地受環流影響，北部地區、中部及東北部山區嚴防豪雨等級以上降雨。其中，北部山區4天總雨量預估最高可達900毫米。
11日（周六）白天的時候，颱風距離台灣最近，全台需嚴防強風豪雨。12日（周日）白天時颱風已開始遠離，預計最快此時才會解除警報。
除了降雨，風力也不可小覷，10日晚間至11日這段時間，桃園以北、東北部及蘭嶼、綠島、馬祖等地區可能出現12級強陣風。
海面風浪也已顯著增大，東半部及恆春半島沿海可能出現6公尺以上的巨浪，氣象署示警民眾切勿前往海邊觀浪或入山。
資料來源：中央氣象署
更多「巴威颱風」相關新聞。