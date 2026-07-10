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颱風巴威襲台，預計10日晚間到11日全天風雨最劇烈，全國12縣市停班停課，不過立法院長韓國瑜昨下午主持黨團協商時，民眾黨團總召陳清龍一度堅持，倘若今（10）日沒停班課，就邀請行政院長卓榮泰專案報告中聯致癌油事件，但韓國瑜認為晚間8時才知道是否停班課，緊急通知行政院不太好，更直言「現在行政院要防災，你有沒有考慮行政院要全部動員巴威颱風」，陳一度辯稱「行政院是一個團隊，不是只有一個卓榮泰，難道明天放假卓榮泰要去清水溝嗎？我是給院長最好的機會說明」，讓韓國瑜傻眼稱「今晚卓榮泰可能就要進入災防中心，重大天災不可能推卸責任，將心比心」，最終民眾黨團才妥協。韓國瑜昨主持黨團協商，在研商有關致癌毒油造成嚴重食安問題，邀請行政院院長卓榮泰提出專案報告時，陳清龍認為，行政院長一定要到立法院作專案報告，如果明天院會正常沒有颱風假，台灣民眾黨主張，卓榮泰應該明天就要到立法院專案報告，更說食安問題不容等待，既然卓說要處理，那民眾黨強烈要求明天有院會，卓榮泰就到立法院專案報告，這是他們的要求、主張。韓國瑜聽完則說，這有兩點要考量，第一點，如果明天放假呢；第二點、現在緊急通知行政院感覺不太好，如果一定是明天不見得很好，陳清龍則說「（若放假）那就星期二」、「從6月30到今天9日，行政院說他重視食安會處理，7月10日整整10天，明天如果立法院要有院會，行政院沒辦法提出專案報告，如何讓全體國人相信是有準備、有因應方案是要解決問題的」。韓國瑜則二度解釋，「上不上班（晚上）8點才宣布」，陳清龍則說「我尊重，我的前提是明天要上班，院會正常開議，我就要求行政院長必須到立法院專案報告」，讓韓國瑜忍不住說，先聽完民進黨幹事長莊瑞雄說完主張再說。莊瑞雄表態行政院支持專案報告後，韓國瑜再度提醒，第一，晚上8點才知道放假不放假，第二現在行政院要防災，「你有沒有考慮行政院要全部動員巴威颱風，八點之后還要作業邀請行政院，要不要直接建議下周二下午專案報告，這樣今晚到明天都可以專心防災，颱風在這也是很大的壓力，國人同胞也很害怕」陳清龍則辯稱，防災當然很重要，但行政院是一個團隊，整個防災，由消防署跟相關團隊要做好防災的工作，行政院長是指揮官，「行政院團隊不是只有一個卓榮泰，難道明天放假，卓榮泰要跟民進黨副秘書長何博文要去清水溝嗎？」更說期待中央地方合作，把災害降到最低。陳清龍更說，「我們也是給卓榮泰最好的機會，最快的速度向全國人民同胞說明，這是給最好的機會，他應該要好好把握」；韓國瑜試圖打圓場，說陳清龍講得很好，但太多事情充滿變數，為了讓朝野協商更有意義，建議就是7月14日下午請卓榮泰專案報告，「這樣晚上八點即使宣布停班停課，我們也不受任何影響」國民黨團總召傅崐萁則說，食安波及全民，傷害程度比大颱風還要更可怕，但如今大颱風在門口，卓榮泰說現在防颱很重要姑且聽之，下星期過來他們也同意，但可以加開院會星期一，讓民眾趕快了解，詢問韓國瑜是否有折衷的方式？韓國瑜則表示，今晚或最慢明天卓榮泰就要進入防災中心，否則重大天災，卓不可能推卸責任，將心比心，最高行政首長不去防災中心到立法院報告？建議今明大颱風之後，反正三黨都希望他來報告，代表把人民真實擔憂反應。韓國瑜更反問，這時候萬一不幸有災情，這個颱風大家心裡不害怕嗎，事後災情怎麼辦，卓榮泰也要時間處理，下周二下午來，天災告一段落可以專心專報。最後黨團共識，同意7月14日（星期二）下午邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派7人、民進黨黨團推派7人、台灣民眾黨黨團推派2人進行，每位委員詢答時間10分鐘；質詢順序依例授權議事處辦理。