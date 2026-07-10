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未達停班課標準 多個縣市仍宣布停班課一天

台中市選擇傍晚6點停班課 盧秀燕臉書被灌爆

陳其邁宣布正常上班課 臉書湧入一片相挺聲浪

即使巴威颱風強度減弱，從強颱轉為中颱，但威力仍不容小覷，最快今（10）日傍晚會有風雨，加上十級暴風圈可能會籠罩北台灣，因此基隆、台北、新北、桃園宣布停班課一天。各首長臉書湧入留言呼喊，「終於蔣了有聽進去」、「善哥你最棒」、「感謝市長讓我有時間防颱」。而台中市則是下午六點後停班課，引發民眾不滿，紛紛當市長盧秀燕臉書留言怒轟，根本不顧住山區的民眾，意外引發討論。由於巴威颱風影響台灣時間最激烈的時間在今（10）日下午至週六，因此台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣等宣布停止上班上課。但根據氣象署晚間10點再公布的最新雨量預測結果，10日下午開始，風雨會漸增，只有四個區域達停班課標準，包括桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區。即使各地陣風都會在下半天逐漸增強，瞬間陣風可達8-9級，但沒達到放假標準。沒達停班課標準，北北基桃卻宣布不用上班上課，台中市則是下午6點才停班課，引發不少市民不滿灌爆台中市長盧秀燕的臉書痛批「六點等於沒有放啊」、「1800停班是讓下班的人住公司？五公車站牌顯示...末班車已過」、「對『準備』這個詞有什麼誤解？6點下班都咕嚕咕嚕了」、「要就中午放，晚上6點是要淋雨嗎？」、「你有考慮住山區的人嗎？」、「上班要出門，下班不用回家？」而同樣宣布正常上班上課的高雄市，市長陳其邁的臉書就是一片「相挺」聲浪，民眾紛紛留言表示，「雖然很想放假，但這個決策是對的」、「北部放的是政治假，下班前風雨都還沒有到」、「謝謝市長我明天還想要跑外送」、「無風無雨沒放也對」、「不要放無風無雨的假，市民很心虛」、「未達放假標準就是正常上班」、「明天放假才叫不正常」。