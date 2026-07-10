巴威颱風持續近逼台灣，根據中央氣象署最新資料顯示，巴威颱風目前已經減弱為中度颱風，路徑往北偏一點，但速度放慢，預估暴風圈觸陸時間會稍微延後。《NOWNEWS》特別整理「7月10日停班停課最新資訊」，今（10）日一共有12縣市停班停課，其中台中、南投18時後才開始停班停課，民眾要特別留意。另外本文也提供包括「巴威颱風最新路徑」、「陸警範圍」，並且不斷更新，提醒民眾防颱準備最後倒數一定要趕快做好，千萬不可掉以輕心。
7/10停班停課最新通知！12縣市災防假「台中、南投18時起停班停課」
📍北部地區
台北市：（10）日停止上班、上課。
新北市：（10）日停止上班、上課。
基隆市：（10）日停止上班、上課。
桃園市：（10）日停止上班、上課。
新竹市：（10）日停止上班、上課。
新竹縣：（10）日停止上班、上課。
宜蘭縣：（10）日停止上班、上課。
📍中部地區
苗栗縣：（10）日停止上班、上課。
台中市：（10）日18:00前正常上班上課，18:00後停班停課。
彰化縣：（10）日正常上班上課。
南投縣：（10）日上午、下午正常上班上課，18：00後停止上班上課。
雲林縣：（10）日正常上班上課。
📍南部地區：嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣全部（10）日正常上班上課。
📍東部地區
花蓮縣：（10）日停止上班、上課。
台東縣：（10）日正常上班上課。
📍外島地區
澎湖縣：（10）日正常上班上課。
連江縣：（10）日停止上班、上課。
金門縣：（10）日正常上班上課。
停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊
巴威颱風已轉中颱「威力還是不能輕視」！最新路徑、陸警範圍一覽
巴威颱風稍早已經減弱變成中颱，根據氣象署最新觀測，巴威颱風的路徑有稍微往北偏一點，但即便如此，龐大的暴風圈還是讓北部地區首當其衝，氣象署在清晨5時30分正式發布陸上颱風警報，首波納入警戒範圍的地區，包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣，請當地民眾做好防颱準備。
氣象署提到，巴威颱風路徑甚至可能與地形影響出現擺動，還是不排除會登陸台灣，今天白天，北部、東北部雨勢開始加強，北台灣的雨勢越晚越明顯，尤其今晚至明（11）日，「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其他地區也有大雨或豪雨，請民眾還是要及早做好防颱準備。
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台北市：（10）日停止上班、上課。
新北市：（10）日停止上班、上課。
基隆市：（10）日停止上班、上課。
桃園市：（10）日停止上班、上課。
新竹市：（10）日停止上班、上課。
新竹縣：（10）日停止上班、上課。
宜蘭縣：（10）日停止上班、上課。
📍中部地區
苗栗縣：（10）日停止上班、上課。
台中市：（10）日18:00前正常上班上課，18:00後停班停課。
彰化縣：（10）日正常上班上課。
南投縣：（10）日上午、下午正常上班上課，18：00後停止上班上課。
雲林縣：（10）日正常上班上課。
📍東部地區
花蓮縣：（10）日停止上班、上課。
台東縣：（10）日正常上班上課。
📍外島地區
澎湖縣：（10）日正常上班上課。
連江縣：（10）日停止上班、上課。
金門縣：（10）日正常上班上課。
停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊
巴威颱風已轉中颱「威力還是不能輕視」！最新路徑、陸警範圍一覽
巴威颱風稍早已經減弱變成中颱，根據氣象署最新觀測，巴威颱風的路徑有稍微往北偏一點，但即便如此，龐大的暴風圈還是讓北部地區首當其衝，氣象署在清晨5時30分正式發布陸上颱風警報，首波納入警戒範圍的地區，包括新北市、宜蘭縣、花蓮縣，請當地民眾做好防颱準備。
氣象署提到，巴威颱風路徑甚至可能與地形影響出現擺動，還是不排除會登陸台灣，今天白天，北部、東北部雨勢開始加強，北台灣的雨勢越晚越明顯，尤其今晚至明（11）日，「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其他地區也有大雨或豪雨，請民眾還是要及早做好防颱準備。
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