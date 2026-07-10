還記得第一次拿起搖桿、和朋友一起熬夜破關的日子嗎？《新電玩大觀園》本集節目將於今（10）日晚間6時於 YouTube 頻道準時上線，邀請遊戲實況主滷蛋、Y布丁丁擔任來賓，與主持群展開一場「跨越不同年代的電玩對決」。節目從陪伴無數玩家成長的PS1、Game Boy，一路聊到近年人氣手遊《皮克敏》，透過不同世代玩家的觀點交流，找回那些屬於大家的回憶。
冰若加入助理主持 不同世代玩家正面交鋒
本集以「世代電玩對決」為主題，冰若加入助理主持陣容，與滷蛋、Y布丁丁展開一連串電玩話題，互相分享童年第一款遊戲，並透過趣味快問快答，從經典主機、人氣IP 到遊戲冷知識，考驗來賓的電玩資歷，比想像中還燒腦的考題讓現場碰撞出許多有趣火花。
從PS1一路聊到《皮克敏》 《超級瑪利歐》PK《荒野亂鬥》
本集節目宛如一場電玩時光機，從過去的 PS1、Game Boy 等經典主機，到新世代的《皮克敏》，不論是童年守著電視打電動，還是現在拿起手機出門散步，每個年代都有屬於自己的代表作品。
除了回憶殺，節目也安排遊戲實戰，由橫跨數十年的經典IP《超級瑪利歐》，正面迎戰近年風靡全球的《荒野亂鬥》，象徵經典與新世代遊戲文化的正面對決。究竟是陪伴無數人成長的《超級瑪利歐》更具代表性，還是快節奏、多人競技的《荒野亂鬥》更能抓住新世代玩家的心？答案就在今晚的《新電玩大觀園》裡。
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本集以「世代電玩對決」為主題，冰若加入助理主持陣容，與滷蛋、Y布丁丁展開一連串電玩話題，互相分享童年第一款遊戲，並透過趣味快問快答，從經典主機、人氣IP 到遊戲冷知識，考驗來賓的電玩資歷，比想像中還燒腦的考題讓現場碰撞出許多有趣火花。
本集節目宛如一場電玩時光機，從過去的 PS1、Game Boy 等經典主機，到新世代的《皮克敏》，不論是童年守著電視打電動，還是現在拿起手機出門散步，每個年代都有屬於自己的代表作品。