我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇與多倫多暴龍圍繞巨星雷納德（Kawhi Leonard）的重磅交易案，原定將讓這位2019年奪冠功臣重返北國，如今卻因NBA聯盟的介入而被迫按下暫停鍵。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在NBA完成對快船涉嫌規避薪資上限的調查之前，這筆交易將無法正式拍板定案。NBA官方自去年9月起，便針對快艇隊展開調查。起因為記者巴勃羅·托雷（Pablo Torre）的爆料，指控快艇涉嫌透過非官方形式，讓雷納德與環保金融科技公司「Aspiration」簽下一份高達2800萬美元的「陰陽合約」。該合約被指控除了要求雷納德繼續留在快艇外，不需履行任何實質工作，聯盟因此懷疑快艇藉此手法規避團隊薪資上限。Aspiration的聯合創辦人喬·桑伯格（Joe Sanberg）隨後因詐欺罪遭起訴，公司也步入破產程序，不過雷納德本人並未受到任何違法指控。若交易順利進行，暴龍原本預計送出龐大的籌碼來迎回雷納德。前鋒 布蘭登·英格倫（Brandon Ingram）射手 格雷迪·迪克（Gradey Dick）兩支無保護首輪籤2027年首輪互換權兩支二輪籤然而，暴龍隊在周五發布的官方聲明中表示，NBA辦公室已告知球團，如果在調查期間完成交易，暴龍必須「承擔任何因調查結果而影響雷納德的潛在懲處風險」。為此，暴龍隊決定踩下煞車：「有鑑於此，我們將等到聯盟調查結束後再做行動。暴龍依然非常渴望將雷納德帶回多倫多，並期待能為我們的球員、球團與球迷迎來一個迅速的解決方案。」面對聯盟的調查與交易停滯，快艇隊也發布長文聲明強硬反擊，重申球團清白。直言過去10個月內，快艇全面配合聯盟，參與了數十次面談，提供數以萬計的文件，並承諾保持透明度。也強調快艇強調從未透過 Aspiration 向雷納德輸送資金。球團表示：「與許多成熟的投資者、金融機構及商業夥伴一樣，我們也是桑伯格策劃的詐欺案受害者，他目前已被定罪並判處14年徒刑。」快艇對最終結果保持樂觀：「我們深信，當事實被公平且徹底地評估後，NBA將會證實我們從一開始就說過的話：我們並沒有做過那些被指控的事情。」甫於本月滿35歲的雷納德，上個賽季為快艇出賽65場，繳出場均27.9分的生涯單季得分新高。這位七度入選全明星、七度入選年度最佳陣容、兩度奪得NBA總冠軍（2014年馬刺、2019年暴龍）的頂級小前鋒，本州三才剛現身多倫多，出席前隊友凱爾·羅瑞（Kyle Lowry）的球衣退休儀式。據ESPN此前的報導，雷納德目前已更換了經紀人，並正與暴龍隊協商合約延長事宜。如今隨著聯盟調查尚未結案，這位兩屆FMVP的北國重聚之路，只能暫時處於待命狀態。