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2026美加墨世界盃8強半準決賽迎來強強對決，由奪冠熱門法國在福克斯堡的吉列體育場（Gillette Stadium）對陣北非雄獅摩洛哥。雙方在上半場戰成0：0平手。比賽第25分鐘，法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在禁區內倒地贏得12碼罰球，卻被國外知名判罰分析媒體「Archivo VAR」砲轟根本是「明顯假摔」、主審太怯弱；而更戲劇化的是，姆巴佩隨後親自操刀主罰，竟被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出，無緣追平梅西的射手榜紀錄。比賽第25分鐘，法國隊發動反擊，杜埃（Desire Doue）斷球後交給奧利斯（Michael Olise），再傳給全速衝刺的姆巴佩。摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）在禁區內迅速鏟球，姆巴佩隨即倒地，阿根廷籍主裁判法昆多·特略（Facundo Tello）果斷吹罰12碼罰球。然而，這次判罰立刻遭到專家質疑。知名判罰分析帳號「Archivo VAR」在社群媒體上直言，VAR（影像輔助裁判）在此次判決中「表現得非常怯懦」，並指出：「姆巴佩在與馬茲拉維發生肢體接觸之前，就已經主動倒地了，因此這絕對不是一次12碼罰球。這次動作是一次非常明顯的假摔，姆巴佩本應因此被出示黃牌。」儘管判罰引發爭議，但經過VAR長時間的複查與確認，加上裁判後續口頭警告球員提早進禁區等程序，從姆巴佩贏得12碼罰球到他真正起腳，整整耗時了3分鐘又10秒。 現場記者形容，這段漫長的等待讓球場內的緊張氣氛飆升到頂點。在全場摩洛哥球迷的噓聲與壓力下，姆巴佩助跑、變向停頓後起腳，但這記射門角度過正且偏軟。摩洛哥門將布努展現了他一貫的干擾戰術，準確預判並成功將球撲出！體育場隨之爆發出摩洛哥球迷山呼海嘯般的歡呼聲。美國媒體《The Athletic》分析指出，這次長時間的等待顯然影響了姆巴佩的節奏，也讓法國隊隨後一度陷入短暫的心態混亂。這記驚天神撲不僅拯救了摩洛哥，也打破了姆巴佩多項恐怖的12碼罰球紀錄，這是姆巴佩此前代表法國國家隊（包含常規點球與點球大戰）連續罰進15個12碼罰球後，首次嘗到失手滋味。同時，這是姆巴佩自2020歐國盃對陣瑞士「PK大戰」失利以來，第一次為法國隊罰丟12碼罰球；若不計PK大戰，這更是他繼2021年對陣哈薩克後，近五年來唯一一次在常規時間內罰丟12碼罰球（生涯國家隊僅2次）。姆巴佩也因此錯失了超越或追平阿根廷球星梅西（目前8球）以獨佔世界盃金靴獎榜首的絕佳機會。截至上半場結束，摩洛哥繳出了0次射門、0預期進球值（xG）的低迷進攻數據，進攻核心哈基米（Achraf Hakimi）雖然頻頻前插卻無法得到隊友的有效支援。不過，摩洛哥顯然對他們的防守感到滿意。除了那記爭議點球外，布努還在上半場第35分鐘撲出了法國18歲小將布阿迪（Ayyoub Bouaddi）在中場失誤被斷球後，由杜埃發動的極具威脅的單刀射門。