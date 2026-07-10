巴威颱風稍早轉為中度颱風，但路徑以及龐大的暴風圈依舊對台灣有所威脅，今（10）日一共有12個縣市停班停課，不過特別的是台中市、南投縣卻宣布，今天停班停課從晚間18時才開始，讓許多民眾感到非常不滿，灌爆台中市長盧秀燕的臉書，認為這樣根本就非常擾民。不過根據氣象署早前風雨預估來看，台中市的風雨甚至到今天20時以前根本就沒有達標，許多民眾宣稱自己5點、6點下班回家危險，但當時的雨量只不過就是一場平常會下的雨勢，實在有些尷尬。
台中、南投今18時才停班停課！盧秀燕臉書被市民灌爆
台中市長盧秀燕以及南投縣政府，在9日晚間宣布，台中市、南投縣將在10日晚間18時後開始停班停課，並且還領先全台直接連同7月11日周六也直接宣布停班停課，但消息曝光之後，台中市民、南投市民都非常不滿，跑到縣市首長的臉書留言抱怨。
不少民眾表示：「到底18時後停班停課要幹嘛？5點、6點下班回家已經咕嚕咕嚕了，要不要乾脆別停？」、「18：00停止上班上課不就跟正常上班上課一樣嗎？你宣布正常上班上課大家還比較甘願」、「講很嚴重，結果晚上6點才放，不能直接宣布放一整天嗎？」、「別人都放一整天，就你放這什麼時間，晚上接小孩咕嚕咕嚕囉？」、「盧小姐，妳放六點是想讓大家回不了家吧？」
盧秀燕18時後才停班停課錯了嗎？氣象署風雨數據對比真相
然而在討論盧秀燕的決策之前，首先我們必須先了解，台中市停班停課的標準為，颱風暴風半徑4小時內可能經過地區「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或者未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或者有致災之虞時，才會達到停班停課標準。
但根據氣象署在昨晚的最新預估，9日晚間8時到10日晚間8時，台中市的雨量平地<50毫米、山區僅50-100毫米，根本沒有達標；再以今天凌晨2點最新預報來看，10日凌晨2時至11日凌晨2時，平地一樣是<50毫米、山區才有150毫米至250毫米達標，但這也是因為颱風已經正式在明晚開始劇烈影響，晚間中部山區才會開始降下較大雨勢，即便如此平地依舊還是沒有達標，其雨勢在明晚8時以前真的不會太大。
盧秀燕遭罵停班停課時間太荒唐！台中市政府解釋了
對於民眾的質疑，台中市政府也說明，根據氣象署定量降水預報圖，明天上午8時到下午8時，12小時累積雨量大多不到15毫米，而明天下午8時到周六上午8時，12小時累積雨量可達150毫米到200毫米以上，這表示台中會在明天下午8時過後，才會出現局部大雨或豪雨。
至於為何已經搶先宣布7月11日周六停班停課，中市府也補充說明，氣象署定量降水預報圖，周六上午8時到下午8時，山區12小時累積雨量可能突破300毫米，來到豪雨或豪大雨等級，因此提前宣布周六全天停班停課。
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台中市長盧秀燕以及南投縣政府，在9日晚間宣布，台中市、南投縣將在10日晚間18時後開始停班停課，並且還領先全台直接連同7月11日周六也直接宣布停班停課，但消息曝光之後，台中市民、南投市民都非常不滿，跑到縣市首長的臉書留言抱怨。
不少民眾表示：「到底18時後停班停課要幹嘛？5點、6點下班回家已經咕嚕咕嚕了，要不要乾脆別停？」、「18：00停止上班上課不就跟正常上班上課一樣嗎？你宣布正常上班上課大家還比較甘願」、「講很嚴重，結果晚上6點才放，不能直接宣布放一整天嗎？」、「別人都放一整天，就你放這什麼時間，晚上接小孩咕嚕咕嚕囉？」、「盧小姐，妳放六點是想讓大家回不了家吧？」
然而在討論盧秀燕的決策之前，首先我們必須先了解，台中市停班停課的標準為，颱風暴風半徑4小時內可能經過地區「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或者未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或者有致災之虞時，才會達到停班停課標準。
對於民眾的質疑，台中市政府也說明，根據氣象署定量降水預報圖，明天上午8時到下午8時，12小時累積雨量大多不到15毫米，而明天下午8時到周六上午8時，12小時累積雨量可達150毫米到200毫米以上，這表示台中會在明天下午8時過後，才會出現局部大雨或豪雨。
至於為何已經搶先宣布7月11日周六停班停課，中市府也補充說明，氣象署定量降水預報圖，周六上午8時到下午8時，山區12小時累積雨量可能突破300毫米，來到豪雨或豪大雨等級，因此提前宣布周六全天停班停課。
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