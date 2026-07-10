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台中、南投今18時才停班停課！盧秀燕臉書被市民灌爆

台中市、南投縣將在10日晚間18時後開始停班停課，並且還領先全台直接連同7月11日周六也直接宣布停班停課

▲台中市長盧秀燕以及南投縣政府，在9日晚間宣布，台中市、南投縣將在10日晚間18時後開始停班停課，結果盧秀燕臉書慘遭市民灌爆。（圖/盧秀燕臉書）

盧秀燕18時後才停班停課錯了嗎？氣象署風雨數據對比真相

或者未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或者有致災之虞時，才會達到停班停課標準。

▲颱風或豪雨影響期間，各縣市針對雨量的停班停課標準。（圖／天然災害停止上班及上課作業辦法）

9日晚間8時到10日晚間8時，台中市的雨量平地<50毫米、山區僅50-100毫米，根本沒有達標

其雨勢在明晚8時以前真的不會太大。

▲根據氣象署風雨預估圖，台中市從9日晚間8時至10日晚間8時，根本沒有達到停班停課的標準。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

盧秀燕遭罵停班停課時間太荒唐！台中市政府解釋了

明天上午8時到下午8時，12小時累積雨量大多不到15毫米，而明天下午8時到周六上午8時，12小時累積雨量可達150毫米到200毫米以上