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2026美加墨世界盃8強淘汰賽火熱開踢，法國與摩洛哥在經歷了上半場的互交白卷與點球爭議後，法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在下半場第60分鐘終於跳了出來！他以一記精彩的禁區邊緣兜射破門，不僅幫助法國隊取得1：0領先，這顆進球更是他本屆賽事的第8顆進球，正式追平阿根廷球王梅西（Lionel Messi），並列世界盃射手榜第一。比賽進行到第60分鐘，面對摩洛哥幾乎全軍退守半場的鐵桶陣，姆巴佩在禁區內找到了一絲極其微小的空隙。他靈巧地調整步伐，在幾乎沒有任何起腳向後擺腿（back lift）預備動作的情況下，直接起腳兜射。皮球繞過了摩洛哥防守球員迪奧普（Issa Diop），在空中劃出一道完美的弧線，直飛球門死角入網。這記突如其來的「神仙球」雖然隨後經歷了VAR對於進攻發起階段是否有手球的短暫檢查，但最終確認進球有效。這不可思議的個人能力展現，讓負責文字轉播的美國體育媒體《The Athletic》足球作家Sebastian Stafford-Bloor也忍不住在即時報導中驚嘆：「面對這種球，你到底該怎麼防守？幾乎沒有起腳的準備動作，完全不給防守者施壓的時間，然後就這樣繞過迪奧普把球送進了遠角。這簡直強得太離譜了（ludicrously good）！」這顆進球對姆巴佩來說意義非凡。他在上半場第28分鐘才剛經歷了一次罕見的十二碼點球失手，被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇撲出，錯失了先馳得點的機會。下半場第56分鐘，隊友奧利斯（Michael Olise）一次華麗的盤帶突破後傳出好球，姆巴佩卻一腳將球踢飛（雖然隨後被判定越位在先）。然而，頂級射手最可怕的地方就在於強大的心理素質與瞬間的致命一擊。第60分鐘的這顆進球，是姆巴佩在本屆世界盃踢進的第8球，這讓他一掃先前的陰霾，成功在金靴獎的激烈爭奪戰中，與阿根廷傳奇梅西並駕齊驅。