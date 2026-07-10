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根據ESPN知名記者Shams Charania報導，金州勇士隊已與中鋒查爾斯·巴錫（Charles Bassey）達成一份為期一年的合約。這位內線悍將將重返灣區，展開個人職業生涯的第6個NBA賽季。此次簽約主要是為了填補新秀波斯特（Quinten Post）接受曼菲斯灰熊報價合約離隊後的內線空缺。巴錫故事勵志，與許多來自非洲的球員一樣，他小時候生活不容易，曾在街頭幫忙家裡賣炸雞，直到12歲因為出色身高才赴美訓練，並打進NBA。勇士隨隊記者Anthony Slater指出，簽下巴錫後，勇士隊已確立正式陣容的第11個名額。外界普遍預期，格林（Green）的後續簽約將會佔據陣容的第12個席位。勇士球團仍計畫保留陣容名額，耐心等待超級巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）做出最終的自由市場動向決定。身高208公分、體重104公斤的巴錫，新賽季將披上勇士28號戰袍。他在2021年選秀會上以次輪第53順位進入聯盟，其籃球之路充滿傳奇色彩。少年時期的巴錫曾在奈及利亞街頭賣炸雞為生，12歲時身高便突破185公分，隨後因緣際會接觸籃球並遠赴美國求學。在效力西肯塔基大學期間，他展現出極高的天賦，場均繳出15.9分、10.5籃板與2.6次阻攻，更兩度奪得聯盟最佳防守球員、一次年度最佳球員殊榮。進入NBA後，巴錫的職業生涯遭遇重大波折，先後效力於76人與馬刺，卻在馬刺時期不幸遭遇髕骨骨折與十字韌帶撕裂等重大傷病，導致連續賽季報銷。傷癒復出後，他輾轉塞爾提克、灰熊，長期在NBA與發展聯盟間徘徊。但在發展聯盟中，他展現出強大的禁區統治力，場均能貢獻20分、12籃板外加2次阻攻，籃下終結命中率超過64%。今年（2026年）上半年，巴錫曾以10天短約加盟勇士旗下的聖克魯茲勇士隊。憑藉著出色的擋拆順下、前場籃板拚搶與護框能力，他在對陣國王隊的比賽中繳出14分、12籃板的「雙十」成績，更因此獲得勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）的公開點名讚賞。在技術層面上，巴錫是一名極具性價比的實用型內線補強，他臂展出色、籃下命中率超過65%。他的掩護非常扎實，且二次進攻能力突出。平均每11分鐘就能送出近1次阻攻，完美契合勇士的擋拆體系。不過巴錫橫向移動速度偏慢、外線投射不穩定，在防守端較難換防小個子後衛。作為充滿活力的替補藍領，巴錫不需要大量球權，能夠有效分擔例行賽沉重的內線輪替時間，精準填補勇士在籃板與護框上的短板。