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NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決定離開洛杉磯湖人投入自由市場後，去向成為全聯盟關注焦點。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）與費雪（Jake Fischer）的最新報導，詹姆斯的潛在下家已逐漸明朗，目前領跑的「Top3」球隊分別是克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與費城76人，金州勇士並未擠進其中。多支球隊也已經能向詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）發送語音訊息，並由他轉交給詹姆斯。根據查拉尼亞的報導，騎士、熱火與76人是目前詹姆斯新東家最熱門的Top3選項。另一位知名記者費雪也持相同看法，他指出邁阿密熱火與克里夫蘭騎士一直被視為詹姆斯最有可能的落腳處。費雪表示：「從一開始我們就知道，甚至在詹姆斯離開洛杉磯之前，基於他對這兩支球隊的熟悉度，克里夫蘭和邁阿密就一直是首選。」值得一提的是，熱火在今年休賽季才剛透過重磅交易從公鹿換來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），球隊已具備立即奪冠的實力。若詹姆斯選擇重返南灘，不僅能大幅提升熱火戰力，這兩大巨星的聯手勢必將吸引更多老將降薪加盟。在評估各隊報價的過程中，詹姆斯採取了相當特別的招募方式。查拉尼亞透露，目前主要追求詹姆斯的球隊無法直接對他進行長篇大論的遊說，而是必須透過他的經紀人保羅傳遞訊息。無論是球隊老闆、總裁還是總經理，都可以錄製一段招募的語音留言發送給保羅，再由保羅轉交給詹姆斯聆聽。查拉尼亞指出，這是詹姆斯了解各隊並評估不同選擇的過程之一，他希望單純根據自己與核心圈子的意見來做決定。目前詹姆斯並不急於做出選擇，他正待在俄亥俄州陪伴家人，同時持續收集各隊資訊。除了上述球隊，查拉尼亞在節目中也點名了金州勇士與明尼蘇達灰狼是潛在的追求者。儘管勇士目前似乎並未躋身詹姆斯心儀的Top3名單內，但根據ESPN Cleveland近日曝光的一段影片，詹姆斯與勇士明星大前鋒格林（Draymond Green）正一同在波多黎各打高爾夫球。這段同框畫面立刻引發了外界對於詹姆斯可能加盟勇士的熱烈猜測。不過據報導指出，兩人此次的私人球聚並不代表詹姆斯已經做出決定。