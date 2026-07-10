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投資人將焦點重新放回人工智慧 (AI) 題材，晶片股延續強勢表現，抵消美國、伊朗再度爆發軍事衝突的負面情緒，加上韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）即將赴美上市，也帶動半導體股走強，美股主要指數週四收漲，科技股為主的那斯達克指數、費城半導體指數漲幅較為明顯。綜合《CNBC》等外媒報導，美軍連續第2天對伊朗發動空襲，在這之前，德黑蘭剛襲擊了荷姆茲海峽及其周邊地區的商船，導致這條重要航道交通受阻。然而，在美國總統川普（Donald Trump）宣稱，伊朗主動聯繫美方尋求達成協議後，原油期貨價格下跌，有卡達和巴基斯坦的官員透露，調解人也正努力促成美伊重返談判桌。9日收盤，美股道瓊工業指數上漲139.02點或0.27%，報52487.41點；那斯達克指數上漲336.24點或1.30%，報26206.89點；標普500指數上漲60.93點或0.81%，報7543.64點；費城半導體指數上漲385.04點或3.06%，報12960.00點。焦點個股方面，臉書母公司Meta計劃9月開始生產AI晶片，加上祖克柏（Mark Zuckerberg）否認算力過剩，股價收漲4.7%；美光（Micron）則宣布上調美國廠房投資預測至2500億美元，以滿足龐大的記憶晶片需求，股價收漲4.52%。國際油價部分，西德州中級原油（WTI）跌1.96%，每桶收報72.08美元；布蘭特原油期貨則滑落2.2%，每桶收報76.3美元。