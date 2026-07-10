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巴威颱風最新動態、路徑、強度一覽

▲中度颱風巴威7月10日上午5時路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一圖看全台風雨時程！周六影響最劇烈

▲周六是颱風影響台灣最劇烈的時間。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

強風與巨浪預警！嚴禁海邊活動

注意高溫與焚風！部分地區亮橙燈

中度颱風巴威（國際命名：BAVI）即將發威！中央氣象署今（10）日上午5時30分發布海上陸上颱風警報。目前颱風中心正位於台灣東方海面，朝西北方向加速前進，「新北、宜蘭、花蓮」納入首波陸上警戒範圍，將構成直接威脅。中央氣象署在今（10）日上午5時30分發布中颱巴威陸上颱風警報，颱風的中心位置在鵝鑾鼻東方約750公里處，以每小時22轉26公里的速度向西北移動。中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺（約14級風），瞬間最大陣風達每秒55公尺（約16級風）。七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。在過去3小時內，巴威颱風強度雖略為減弱，但龐大的雲系與環流仍將帶來劇烈天氣。氣象署已針對以下地區發布警報，提醒民眾應嚴加戒備：◾陸上警戒區域：新北、宜蘭、花蓮。◾海上警戒區域：台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行與作業船隻應特別注意。受到颱風及其外圍環流影響，全台風雨將逐日增強。7月10日（周五）北部與東北部凌晨起有間歇陣雨，隨時間愈晚風雨愈明顯，有局部大雨或豪雨發生機率。中南部山區午後也需留意局部大雨。7月11日（周六）將是颱風影響最明顯的時候，北部地區、東北部及中部山區有機會出現豪雨以上等級的極端降雨。全台各地風強雨大，皆有大雨或豪雨發生機率。氣象署同步發布陸上強風特報與長浪警告：◾強風：11日（周六）北部、宜蘭及恆春半島、馬祖等地有平均風9級以上或陣風11級以上的強風（橙色燈號）。◾巨浪：台灣附近海面浪高將增至3公尺以上，今（10）日東半部及恆春半島沿海可能出現6公尺以上的巨浪，請民眾切勿前往海邊活動。受到颱風外圍環流沉降影響，部分地區反而會出現極端高溫與焚風。花東縱谷、金門縣有焚風發生機率。彰化、雲林、台南、高雄、屏東及花蓮為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。氣象署提醒，颱風路徑仍有調整空間，請民眾隨時留意最新的颱風警報資訊，並提前巡檢居家周邊排水設施，確保安全。