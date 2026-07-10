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▲姆巴佩在禁區邊緣展現個人能力，以一記精采的兜射破門打破僵局。（圖／取自FIFA X）

2026美加墨世界盃首場8強半準決賽戰局底定！奪冠熱門法國隊在下半場火力全開，憑藉當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）在6分鐘內連進2球，最終以2：0完勝北非雄獅摩洛哥，率先搶下4強門票。法國隊將在四強迎戰西班牙與比利時之間的勝者。然而，攻入本屆賽事第8球、在金靴獎追平梅西（Lionel Messi）的姆巴佩，卻在比賽尾聲因傷被迫退場，為法國隊接下來的爭冠之路埋下隱憂。上半場雙方互交白卷，進攻全面佔優的法國隊甚至經歷了姆巴佩12碼點球遭撲出的低潮。但比賽推進到第60分鐘，姆巴佩在禁區邊緣展現個人能力，以一記精采的兜射破門打破僵局，攻入個人本屆世界盃第8顆進球，正式追平阿根廷球王梅西，並列射手榜首位。不過這顆進球在場外也引發了爭議。《The Athletic》記者指出，在進攻發起階段，法國隊中場拉比奧（Adrien Rabiot）疑似有手球嫌疑，許多摩洛哥球員當場抗議，但FIFA的官方全球轉播訊號卻異常地完全沒有重播該片段。在裁判因過去一周的判罰尺度而飽受強烈質疑的風口浪尖上，此舉無疑讓國際足總與裁判組面臨更嚴厲的審視。領先後的法國隊攻勢更為流暢，第66分鐘，法國隊再度撕裂對手防線，姆巴佩在禁區內進行了一次聰明的無球掩護跑動，成功帶走多名防守球員。這一跑動為登貝萊拉開了絕佳的起腳空間，後者隨即起腳低射球門右下角，雖然摩洛哥門將布努碰到了皮球，但仍無法阻止球破網，法國取得2：0領先。記者指出，這顆進球也讓登貝萊在福克斯堡的吉列體育場累積了4顆進球，堪稱他的福地。隨後法國隊完全掌控了比賽節奏，摩洛哥全場過於保守的「鐵桶陣」並未在進攻端創造實質威脅，預期進球值（xG）低迷，完全無法與2022年闖進4強時的風采相提並論，最終遭到全面壓制。儘管法國隊順利挺進4強，但全場焦點在比賽尾聲發生轉變。第77分鐘時，姆巴佩倒地，兩名隊醫正在處理他。他離開球場時看起來並無大礙，面帶微笑，與隊友擊掌，隨後被馬特塔（Jean-Philippe Mateta）換下，看起來應該是無大礙，但後續傷情還有待追蹤。目前法國隊陣容深度依舊傲視群雄，包含巴爾科拉等優秀邊鋒在替補席上僅獲得13分鐘的出賽時間，切爾基更淪為觀眾，證明了「高盧雄雞」雄厚的兵力。