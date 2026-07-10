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三屆淘汰賽皆進3球以上

連兩屆參與進球數上雙

8場賽事踢進致勝球

▲憑藉著下半場打破僵局的進球以及關鍵助攻，姆巴佩在本場比賽一口氣刷新了3項世界盃歷史紀錄。（圖／取自FIFA X）

2026美加墨世界盃8強賽首戰在波士頓吉列體育場（Gillette Stadium）點燃戰火。法國隊當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）繳出1進球、1助攻的完美表現，帶領法國以2：0淘汰北非雄獅摩洛哥，成功挺進4強。姆巴佩不僅獲選單場最佳球員，更一舉締造了3項前無古人的世界盃歷史紀錄，生涯前20場世界盃累計轟入20球，效率超過克洛澤（Miroslav Klose）與C羅（Cristiano Ronaldo）。憑藉著下半場打破僵局的進球以及關鍵助攻，姆巴佩在本場比賽一口氣刷新了3項世界盃歷史紀錄，奠定了其在足壇的歷史地位。▪️： 姆巴佩成為世界盃歷史上，首位在自己參加的「3屆世界盃淘汰賽階段」中，皆至少打進3球的球員。▪️： 姆巴佩在本屆賽事已累積8球、2助攻（直接參與10球）。這讓他成為自1966年有紀錄以來，唯一一位在兩屆不同賽事中皆參與10顆進球的球員（2022年同樣為8球、2助攻）。▪️： 姆巴佩生涯已在8場世界盃比賽中踢進「致勝球」，超越歷史上所有傳奇球星，獨居歷史第一。此外，他還達成了多項驚人里程碑。他成為法國隊史首位「連續7場世界盃參與進球」的球員（累積11球、2助攻）；其生涯前20場世界盃累計轟入20球，進球效率遠超克洛澤（15球）與C羅（8球）等傳奇名將。目前他生涯世界盃總進球數來到20球，距離榜首的梅西（Lionel Messi，21球）僅有一步之遙，且本屆以8顆進球與梅西並列射手榜第一。本場比賽是法國與摩洛哥繼2022年世界盃準決賽後再度狹路相逢。法國隊派出姆巴佩搭檔登貝萊（Ousmane Dembele）、奧利斯（Michael Olise）與杜埃（Desire Doue）組成豪華攻擊線；摩洛哥則由哈基米（Achraf Hakimi）領銜出戰。第24分鐘，姆巴佩殺入禁區左側遭馬茲拉維（Noussair Mazraoui）鏟倒，主裁判果斷判罰十二碼。然而，姆巴佩親自操刀右腳推射，卻被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇抱住。半場補時階段，法國後衛迪涅（Lucas Digne）禁區外遠射中柱，雙方0：0進入下半場。第59分鐘，場上僵局終於被打破。杜埃直傳，姆巴佩在禁區內稍作調整後，右腳兜射劃出完美弧線破門，法國1：0領先。第65分鐘，法國隊擴大戰果。奧利斯中場斜傳，姆巴佩前插吸引多名防守球員後做球，登貝萊把握空間在禁區弧頂附近遠射破網，將比分改寫為2：0。隨後法國隊陸續換上埃梅里（Warren Zaire-Emery）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、巴爾科拉（Bradley Barcola）與古斯托（Malo Gusto）等替補球員維持體能與防守硬度。儘管摩洛哥的烏納希（Azzedine Ounahi）等人在末段試圖反撲，皆被法國門將邁尼昂（Mike Maignan）及後防線化解，最終法國2：0順利收下勝利。隨著這場勝利，法國隊達成了「連續三屆世界盃晉級四強」的壯舉，成為繼巴西與德國（含西德）之後，史上第三支達成此成就的國家隊。法國隊將在台灣時間7月15日凌晨3點，於達拉斯的AT&T體育場（AT&T Stadium）迎戰西班牙與比利時之間的勝者，爭奪2026年美加墨世界盃的決賽門票。