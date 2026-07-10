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波及大半個中國的「風雨大考」？

「北上颱風」致災可能更重

今年第9號颱風巴威（Bavi），正以每小時25公里的速度向西北進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，雖然強度略有減弱，但威力仍不容小覷，從目前預測路徑來看，可能會從台灣東北部海面擦邊而過，並於中國沿海登陸，中國氣象專家示警，巴威範圍足以覆蓋東部4、5個省份，登陸時強度仍大，不應低估其風雨影響。綜合《新華社》、《澎湃新聞》報導，巴威可能在11日前後正面登陸中國東南地區並北上，災害風險高、防汛形勢嚴峻複雜，而且因其體量較為驚人，不僅僅是東南沿海的挑戰，更可能波及大半個中國。中國中央氣象台首席預報員向純怡表示，颱風登陸地未必是受災最嚴重的地方，從巴威的移動路徑來看，路徑的右側，即浙江北部以及長三角一帶（包括上海附近），受颱風影響將更為顯著。向純怡補充說，一是降水更多，右側水氣輸送通道較為通暢，能將海洋上的大量能量，源源不斷輸送到颱風中心，產生更強的降水；二是風力更強，氣壓梯度力作用下，右側風力明顯強於左側。根據目前預測，巴威登陸中國後，一種可能是西行並逐漸減弱消失，另一種可能是繼續北上。向純怡警告，北上的颱風危險性更強，這不僅在於颱風本身的強度，更在於它與其他中緯度系統結合，產生相互作用，帶來特殊連鎖反應。一、颱風北上過程，與副熱帶高壓南側的東南風、西南風系統結合，形成較明顯的水氣輸送通道，為颱風登陸之後源源不斷輸送能量。二、颱風北上後可能與冷空氣相遇，冷暖兩種空氣交匯，增加大氣不穩定，從而釋放大量的能量，使降水強度激增。三、颱風北上過程持續時間更長，導致連續數日的強降雨發生。四、地形抬升起到「放大器」作用，水氣輸送遭遇山脈地形後，致使降水增加。