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▲法國隊在2026世界盃8強賽以2：0輕取摩洛哥，姆巴佩獲選為本場最佳球員。（圖／取自FIFA World Cup X）

法國隊在2026世界盃8強賽以2：0輕取摩洛哥，強勢挺進4強。當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在歷經早早罰丟十二碼的低潮後，強勢反彈繳出一進球、一助攻的完美表現，並以本屆第8顆進球追平梅西（Lionel Messi）並列金靴獎榜首。姆巴佩在比賽中腳踝被撞到，第77分鐘疑似因傷被提前換下，引起外界高度關注。針對傷勢疑雲，姆巴佩賽後親自給出回應，他直言自己並無大礙，而美國體育媒體《The Athletic》也分享了場邊的第一手觀察。姆巴佩在本場比賽先是製造點球卻主罰失手，隨後在下半場以一記精彩的兜射打破僵局，並助攻隊友登貝萊（Ousmane Dembele）鎖定勝局。但在第77分鐘，他突然被換下，由馬特塔（Jean-Philippe Mateta）替補上陣，一度讓法國球迷捏了把冷汗。賽後獲選為單場最佳球員的姆巴佩，在接受媒體訪問時大方澄清了傷勢疑慮：「我沒事，我的腳踝被撞了一下，但完全沒問題。那時候，馬特塔比我更適合在最後15分鐘上場，所以我下場讓他上陣。他差一點還進了球，這非常棒。」對於接下來的賽事，姆巴佩強調絕對不能鬆懈：「還有很長的路要走，接下來的準決賽會更加艱難，但我們會好好恢復體能。」針對姆巴佩的受傷虛驚，美國權威體育媒體《The Athletic》的記者群也分享了他們在現場的觀察，證實這位法國隊長狀況良好。記者Michael Bailey指出： 「比賽一結束，姆巴佩立刻迅速衝進場內參與慶祝。他的移動看起來完全正常，我甚至沒看到他身上有綁冰敷袋。我認為他絕對沒事——事實上，他現在正在場上又跑又跳、開心跳舞呢！」記者Steve Madeley補充： 「雖然我沒有醫療專業資格來診斷傷勢，但我可以說，他終場時的慶祝動作非常令人振奮。」本場比賽的另一大看點，是姆巴佩與摩洛哥核心球星、同時也是他在俱樂部摯友的哈基米（Achraf Hakimi）正面交鋒。被問及淘汰好友的感受時，姆巴佩展現了極高的職業素養：「在球場上我沒有流露情緒，我是來贏球的，他也是。不過，等我在更衣室再見到他的時候，心裡肯定會更難受，因為他是我非常親密的朋友。」儘管只踢了77分鐘，姆巴佩依舊繳出極具統治力的進攻數據：▪️進球 / 助攻： 1球 / 1助攻▪️預期進球（xG）： 1.3▪️射門次數： 4次（2次射正）▪️關鍵傳球： 4次▪️創造機會： 製造1次點球（但罰丟1次點球）▪️傳球成功率： 84%（26/31）▪️地面對抗： 5次（成功3次）